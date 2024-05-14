陸動物園20頭東北虎「非正常死亡」 陸專家再籲制定動物福利法

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澎湃新聞14日報導，「許多動物園急功近利，頭想賺錢，忽視了動物福利。」談及「阜陽野生動物園近年20頭東北虎死亡」事件，湖南三珍虎園創始人朱豫剛、動物園專家楊毅的看法不謀而合。

據《中國慈善家》報導，阜陽野生動物園未取得許可，違法展示展演、人工繁殖國家一級保護動物東北虎。更令人觸目驚心的是，受經營權糾紛影響，20頭東北虎（含10頭幼虎）、2頭非洲獅、3頭長頸鹿等珍貴野生動物死亡。

目前，阜陽市已成立調查組，對涉野生動物死亡一事進行全面調查。而據阜陽野生動物園公告，5月13日至15日閉園三天，5月16日周四正常營業。

朱豫剛和楊毅都呼籲推出「動物福利法」。「如果有『動物福利法』，你動物園達不到相關條件，是要停業甚至關門的，相關法定代表人、主管要承擔法律責任。」楊毅說。

十多年前，湖南省長沙縣的老兵朱豫剛退役後，創辦了三珍虎園。目前，三珍虎園已有200多隻珍稀動物，其中包括東北虎、華南虎以及非洲獅。

朱豫指出，想馴養、繁殖東北虎，需要立項、施工圖紙審查、安全評估等，方方面面都要做到位。然後林草部門來驗收、答辯，通過後，作出馴養、繁殖的行政許可。

「場地都沒建好，國家林草部門明確批復不予許可，就把老虎運過去，開始運營了，這是不正常的，完全忽視了動物福利。」朱豫剛說。 他指出，動物福利包含生存環境、硬體和軟體的投入、員工素養、食物配給等。這些跟不上，東北虎的抵抗力肯定會比較弱。他還認為，這些東北虎屬於表演動物，多少經過暴力馴化，存在心理障礙，並不適合動物園圈養。

他表示，以三珍虎園為例，幼虎成活率95％以上，半成年虎、成年虎的年死亡率在百分之三到百分之四，包括正常死亡、生病死亡、打架死亡等。

朱豫剛表示，業內存在簽訂「陰陽合同」現象，即明面約定由出租老虎的企業負責馴養、繁殖，這家企業有資質，但實際上，馴養、繁殖由租借老虎一方負責，而後者缺乏成熟的團隊和技術。

阜陽野生動物園出租和租借動物的雙方，存在經營糾紛。「因為糾紛，或許資金也不到位，更加苦了這些動物。否則，不可能出現這種結果。」朱豫剛說，許多動物園急功近利，頭想賺錢，忽視了動物的基本福利，對動物是一種傷害，更起不到保護的作用。

「動物園死動物正常，但大批量死亡肯定非正常。」國內知名動物園專家楊毅表示，疫情後，多數動物園都是虧損的，老虎吃得又多，原來可能吃點豬肉，雞肉、牛肉，現在可能只以雞架為主。許多開動物園的，都想立竿見影掙錢，但動物園很難賺錢，因為開銷太大。「建設、水電、飼料、防疫、員工開支、汙水處理，那點門票收入好幹什麼？」 楊毅表示，大陸國內動物園百分之八十以上都以營利為目的。他認為，動物園的意義，首要是遷地保護，等種群擴大後再野外放歸。目前一級保護動物中，也就朱鹮、麋鹿野外放歸比較成功。老虎目前一頭都沒有。然而為什麼養老虎的動物園特別多？因為吸引人，所以老虎繁殖的越來越多。 楊穎指出，因為動物園老虎多次出事，近年，大陸相關部門對老虎管控特別嚴，可以說事實上停止了老虎的運輸、買賣、交流。野生保護動物運輸需要檢疫證、運輸許可證、野生動物馴養、繁殖許可證，但運輸許可證被嚴格限制。

阜陽野生動物園死亡的東北虎、非洲獅、長頸鹿等動物屍體，均被冷凍著。

楊毅強調，嚴格來講，動物園的每頭動物都要列管，更何況一級保護動物東北虎。大貓熊、東北虎等特殊的一級保護動物，是大陸國家林草局直接主管，其他的一級保護動物，由省級主管。東北虎的繁殖、死亡，都必須上報國家林草局。 「像東北虎，（屍體）要進行無害化處理，動物園上報後，國家林草局要求你處理了，你才能處理。」楊毅表示，像一些地市，根本就沒有無害化處理的條件。所以，很多都是冷凍起來。 朱豫剛稱，東北虎屍體無論是無害化處理，還是做成標本，都要向大陸國家林草局申請。必須有死亡結果等證明，而且有視訊、照片、簽字等一整套佐證。

楊穎說明，城市動物園歸住建部門管，像北京動物園、上海動物園等。部分動物園歸林草部門管，還有一部分歸文旅部門管。住建部門管理的這些動物園，不能進行動物表演，因為住建部門有相關規定。而林草部門、文旅部門管理這些動物園，可以有動物表演，因為沒有推出相關規定。

楊穎還指出，雖然動物總體歸林草部門管，但只要沒有買賣、傷人、逃逸等，不出事的情況下，平時的飼養、動物園的運營，林草部門是難以監管的。 他指出，中國《野生動物保護法》禁止盜獵，捕殺、食用野外的野生動物，但無法保護動物園裡的動物。2002年2月，北京清華大學機電系大學生劉海洋在北京動物園用硫酸潑傷了5頭熊。最終，是判決劉海洋犯故意毀壞財物罪。鑒於其一貫品學兼優，案發後有悔罪表現，決定免予刑事處罰。 「國外有『動物福利法』，動物園達不到相關條件，是要停業甚至關門的，相關法定代表人、主管要承擔法律責任。」楊穎說。

楊穎，「動物福利法」涵蓋農場動物、實驗動物、家庭動物和動物園圈養動物等。他呼籲出台「動物福利法」，「我們這塊是缺失的，所以才會有這種情況。還有很多虐貓、虐狗事件，目前頭能從道德上進行譴責。」