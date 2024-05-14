夢時代推「玩味夏日」檔期 還有限量來店禮

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時序漸入立夏時節，氣溫逐漸攀升，夢時代自即日起至29日推出「玩味夏日」檔期，精選夏日防曬、身體保濕、涼夏家電、質感寢俱、戶外服飾配件等眾多優質商品。

13日至15日祭出會員限定滿額贈，消費滿1,000元送限量燒肉Like雞腿肉兌換券，滿2,500元贈送限量夢時代秀泰影城電影票。18日至19日全館指定店櫃消費滿3,000元送300元（200元電子特別券及100元電子優惠券，限量1.5萬份）；3C指定店櫃單筆滿5,000元送300元電子特別券（限量1,000份）；輕食指定店櫃滿5,000元送300元電子特別券（限量500份）。此外，18日至19日及25日至26日持華南夢時代聯名卡指定店櫃滿3,000元送100元電子抵用券，每日每卡限量8份，共將送出5,000份。

夢時代觀察，隨著時節的轉變，民眾開始積極安排露營、海外旅遊或其他戶外行程，享受陽光的同時，也要做好防曬跟保濕，統一時代百貨資生堂東京櫃推出金鑽高效防曬露NA 5X版，優惠價885元；Hallmark推出海洋友善水感防曬乳組合，優惠價799元；SECRET CASTEL推出極致沐浴組，包含身體乳、沐浴乳及淡香精，優惠價2,800元；BIOCHEM推出左旋C嫩白保濕身體乳組合，獨家優惠800元；夢時代南法香頌則推出夏日限定優惠，明星商品純露保濕水面膜最低7折起。

此外，體感溫度攀升，消費者開始觀望涼感居家好物，對此，夢時代培芝家電推出夏普榮耀系列冷暖型1級變頻分離式空調，優惠價3萬5,100元（安裝費另計）；集雅社推出LG旗艦變頻冷暖氣及BALMUDA DC直流電風扇，推薦價分別為4萬7,900元（含基本安裝）及1萬880元；統一時代百貨怡眾國際推出限量15台的Acerpure智能DC空氣循環扇，新品預購特惠價3,590元。選購節能電器不僅為家人創造涼爽的居家空間、提升生活品質，搭配夢時代「玩味夏日」檔期活動還能節省荷包，相當超值划算。

夢時代表示，每檔備受關注的會員來店禮，於「玩味夏日」推出多款趣味實用的限量好物，16日至19日思樂冰造型洗衣籃、23日至26日科學麵造型擦手巾，各限量5,000份，持夢時代會員卡於全館指定店櫃消費滿600元同卡號發票並扣抵6點夢時代會員OPENPOINT點數即可輕鬆獲得。