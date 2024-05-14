不是投資客！自住客賣房「最難殺價」 達人爆屋主3心態

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【中時新聞網 郭宜欣】房屋買賣眉角多，幾乎沒有一套通行無阻的必勝準則，許多買家會想避開投資客持有的物件，就是怕投資客想套利買貴了，但專家認為，價格最不好談的往往是自住客的房子，3大理由讓賣家很難在價格上退讓。

房產達人「Lin's竹北房產筆記」在臉書粉絲頁分析原因。首先，自住客對房子有感情，好眼光希望能反映在售價上，尤其許多屋主講究裝潢，甚至會認為，「唯有懂欣賞的人才了解房子價值」投入情感的屋主，很難以理性角度從「資金週轉率、時間成本、投報率」思考。

第二點則是，部分屋主選擇性忽略自身房子的劣勢條件，思維不夠全面、宏觀，「Lin's竹北房產筆記」舉例，自家社區屋齡15年，鄰居兩個月前剛成交50萬，隔壁新建案70萬，屋主就會說自己的房子也要賣70萬，理由是認為自己的社區位置更好、建商比較高級、或是社區管委會很強大等，反而忽略屋齡等其他條件的差異。

「Lin's竹北房產筆記」提到第三點，自住客常把居住時歷經的福份（例如：官途高升、財運亨通、喜獲麟兒、書香門第、健康無恙等）視為一項重大的傳承，並認為接手的人可謂有福之人，很難以理性邏輯推估合理房價。

「Lin's竹北房產筆記」表示，這也是為什麼很多人常說屋主賣屋猶如吃了「無敵星星」，不論正著想、倒著想，皆是「我家不一樣」，或許旁人會覺得很瞎，但不用著急著反對，只有自己成為屋主、要賣屋時才能體會。

即使如此，普遍認為，每個賣家的狀況卻不盡相同，市場上不乏出現自主客認為自己與買家有緣，願意調降售價的案例，動之以情成功議價，也有投資客為了賺錢，利用帶裝潢等方式技巧性拉抬價位。