5／14盤中熱門焦點股

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今（5/14）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）法說後外資看5字頭 華碩飆漲停

華碩（2357）法說會後股價大漲，盤中觸及512元漲停價，外資出具最新報告給予「買進」評等，目標價調升到570元。

外資指出，華碩管理層營運效率和成本控制得宜，使利潤改善。此外，在第一季度，華碩表明高出10％（按季）和11％（按年）的存貨，是因為公司在元件價格上漲（與記憶體相關）和即將到來的人工智能個人電腦（CPU/NPU相關）高潮中戰略性採購材料。

管理層預期第二季度個人電腦出貨量按季度上升10-15％。華碩也將第一季度的營運利潤率視為本年度的基準水平，並設定持續提高營運利潤率的目標，在拓展AI業務下（人工智能個人電腦，人工智能服務器，人工智能智能手機，工業個人電腦和人工智能物聯網），獲得更好獲利支持。

華碩對人工智能個人電腦和人工智能服務器業務的增長和機會保持積極和自信。它將人工智能個人電腦視為2024年下半年的重點關注領域，並表示將在2024年台北國際電腦展上推出更多人工智能個人電腦型號。管理層表示，人工智能個人電腦的平均售價（ASP）比傳統個人電腦（用於NPU和更高記憶體）提高了100-150美元。預計到2026年人工智能個人電腦的普及率將超過50-60％。

外資估，華碩今年的EPS可達34元，全年營收5524億元，年增逾2成。

（時報資訊 任珮云）

（2）自行車概念股動起來！這檔穩居獲利王 股價一飛衝天

自行車大廠美利達（9914）集團第一季每股稅後純益1.39元，穩居類股獲利王，加上4月營收成長兩位數，14日開盤爆量、股價一飛衝天，最高飆到252元、大漲逾8％，股價創下2022年8月以來高點。

自行車產業喜迎復甦有譜，包括巨大（9921）、愛地雅（8933）、桂盟（5306）、利奇（1517）等個股，早盤均開出紅盤！

美利達4月合併營收29.87億元、年增24.18％，前四月合併營收88.5億元、年減17.77％；第一季稅後純益4.16億元、年減26.37％，EPS為1.39元。

法人表示，美利達自第二季起進入銷售旺季，未來兩季營運可望逐季增長，復甦力道主要來自大陸市場優於預期，尤其高階傳統自行車需求強勁，顯示運動休閒用途的自行車需求表現優於通勤產品；且目前觀察到大陸市場訂單持續增長，今年銷售展望從穩健轉為樂觀。就庫存來看，美利達台灣廠庫存後續隨著旺季到來，去化速度可望加快。

（工商時報 曾麗芳）

（3）貨櫃三雄續揚 陽明盤中強漲逾9%

海運市況轉好，陽明、萬海首季分別繳出每股稅後盈餘2.69元、1.65元的成績單，萬海昨天應台灣證券交易所要求公告4月每股盈餘達0.84元，牽動貨櫃三雄買氣續揚，陽明今天盤中高點漲逾9%，長榮、萬海漲逾5%。

貨櫃三雄今天追漲買盤持續，陽明盤中高點至72.8元，漲幅9.3%；長榮高點至217.5元，漲幅5.8%；萬海盤中高點75元，漲幅6.9%。

萬海、陽明近日陸續公告首季財報，萬海每股盈餘為1.65元，一掃去年同期及第4季的虧損陰霾，陽明則繳出每股盈餘2.69元佳績；長榮預計今天下午董事會後公告第1季財報，法人認為，長榮節能船隊、航線布局完整，營運表現看佳。

針對海運市況，貨攬業者台驊指出，中國五一長假過後美國線需求湧現，主因是紅海事件導致歐洲線船舶有繞行問題，影響不少運力供給，使船舶空班增加，貨櫃也不夠，帶動第1季需求年增20%；預計在運價、需求皆好下，第2季市況將優於第1季，第3季雖是旺季，但變數仍多，實際市況須觀望。

（中央社）

（4）盤中熱門焦點股

1.華碩（2357）：本業獲利回穩，Q1每股賺7.33元，股價觸漲停，衝上512元波段高峰。

2.藍天（2362）：Q1好靚，筆電出貨季季增，外資昨日敲進4552張，連拉2根漲停，站上9年半高。

3.仁寶（2324）：業外收支轉正，Q1獲利年增36％，外資連4買點火，放量大漲約5％。

4.燿華（2367）：首季每股純益0.41元為6季來最佳，盤初衝漲逾8％，為4年3個月來新高價。

5.陽明（2609）：第一季EPS達2.69元，盤初量價俱揚，衝逾70元再創高。

6.協易機（4533）：Q1每股盈餘0.77元，激勵股價跳空鎖漲停。

7.中櫃（2613）：第1季每股盈餘0.15元，補漲強勢漲停。

8.台積電（2330）：昨夜ADR回落1.91％，盤初股價開低3元、報816元，暫低見811元。

9.東陽（1319）：4月稅前盈餘再創同期高，前4月每股稅前盈餘3.38元、創同期新高，盤初疾拉叩關月線，拚返120元。

10.和泰車（2207）：首季再賺進逾1個資本額，股價盤初開高走高逾2.5％，向上逼近季線。

11.堤維西（1522）：首季EPS達2.01元，改寫單季新高，Q2有望淡季不淡，盤初衝上67.3元波段新高後，反壓增強翻黑。

12.中鋼（2002）：寶鋼6月新盤漲價，股價上漲反應。

13.美亞（2020）：昨外資終結連4賣、轉回補246張，盤初股價彈升逾3％，重返5日線上。

14.豐達科（3004）：520將屆，政策題材再起，盤初放量走高逾6％。

15.世紀鋼（9958）：旗下綠能子公司世紀風電43億元聯合授信案完成募集，股價續漲約5％同喜。

16.力積電（6770）：董座黃崇仁建言馬克宏，倡議台法合攻AI科技，多頭給漲聲，股價彈回5日線上。

17.橘子（6180）：首季每股盈餘2.31元，營業毛利、營業利益同創同期次高，股價續衝近5％波段新高。

18.宏碁（2353）：4月營收年增近3成，Q1獲利翻倍年增，稅後每股純益0.4元，盤初大漲逾5％後遭賣單調節，漲幅收斂至約1％。

19.中信金（2891）：投信連10買，不敵外資翻空重砍4.2萬張，創高後呈現連2黑K，失守5日線。

20.華城（1519）：第一季獲利、前四月營收改寫同期新高，外資翻多買超相挺，翻紅勁揚近5％，力保季線不破。

21.敬鵬（2355）：第一季稅後純益年增6.71倍，每股純益達0.82元，多方吃補，開盤急飆逾6.5％。

22.偉訓（3032）：首季每股純益1.4元創下同期新高，觸底反彈，一度攻高3％。

23.富世達（6805）：蘋果折疊螢幕專利曝光，正反都可疊，加溫軸承題材，股價漲逾3％站上5日線。

24.連宇（2482）：毛利率大增，買盤頻追不斷放量，早盤再登本波反彈高點，將挑戰38元上方高壓。

25.群翊（6664）：產品組合及匯兌收益助攻首獲利創新高，外資投信相挺，大漲6％創新天價。

26.冠德（2520）：股價回檔逾一周，外資加入倒貨行列，盤中跌幅約3％，惟投信仍買支持月線未破。

27.智邦（2345）：Q1每股賺4.02元，全年營收拚雙位數成長，盤初衝高471元觸碰季線。

28.永道-KY（6863）：昨日獲三大法人齊加碼，早盤帶量再衝高201元，高檔有壓，目前收斂至約192元。

29.永捷（4714）：Q1淨利年狂增640％，激勵股價漲逾3％。

30.智擎（4162）：安能得獲歐盟藥品管理局（EMA）核准並在德國上市，早盤一度飛過季線達98元。

31.上詮（3363）：業績題材續燒，推升股價揚升逾4％。

32.前鼎（4908）：4月營收年增44％，帶動股價走升約2％。

33.萬海（2615）：自結4月每股稅後賺0.84元，開低走高再創本波段新高達75元。

34.中菲行（5609）：第一季每股淨利1.58元，漲多回檔。

35.長榮鋼（2211）：第一季每股淨利1.16元，明日法說登場，股價高檔震盪。

36.漢翔（2634）：第一季每股淨利0.85元，股價開高走揚。

37.正新（2105）：第一季每股淨利0.68元，後市續看旺，股價創本波新高。

38.凌陽（2401）：第1季每股盈餘0.39元，股價開高上攻逾6％。

39.雄獅（2731）：第一季每股盈餘3.49元，看好Q2營收續旺，股價續創本波高價。

40.世芯-KY（3661）：4月營收年增53.91％、月增3.26％，再創新高，股價低檔反彈漲逾4％。

41.鈺太（6679）：第一季每股盈餘2.86元，4月營收年增36.68％，股價低檔強彈大漲。

42.群聯（8299）：10日法說會過後，本周一股價跌停，今早再重挫逾9％，傳出大陸拋售NAND Flash。

43.長華*（8070）：Q1獲利季增174％，預期營運Q2起回溫，早盤價量俱揚拚前高。

44.玉晶光（3406）：iPhone16新機搭載潛望式鏡頭，後市更具想像空間，買盤搶先卡位，盤中拉逾半根漲停板。

45.美利達（9914）：Q1每股盈餘1.39元、奪自行車三雄獲利王，稍早大漲逾7％來到252元新高。

（時報資訊 李慧蘭）

（5）520前壓寶買盤卡位 重電股王華城力守季線

機電四雄第一季受惠台電強韌電網計畫釋單，且前景持續看旺，亞力（1514）股價在季線附近力圖止跌，重電股王華城（1519）力守季線後展開反彈，隨著520即將到來，買盤也提前壓寶政策受惠股。

機電四雄受惠台電強韌電網計畫持續釋單，外銷又有斬獲，士電（1503）、中興電（1513）、亞力、華城在手訂單從100多億至400多億元不等，訂單能見度已達2026～2030年，第一季獲利、前4月營收全面改寫同期新高。

重電四雄第一季財報佳，且前4月營收，全面改寫同期新高，全年營收獲利可望續創新高。

亞力今日董事會將承認第一季財報，獲利可望成長，今早股價在季線附近止跌。亞力4月營收6.03億元、年減17.55％，改寫同期次高，前4月營收26.66億元、年增3.95％，創同期新高。

中興電是四雄中唯一回探季線之下，目前尚未回到季線。中興電受惠台電強韌電網計畫，第一季稅後淨利9.53億元、年增28%，每股稅後盈餘1.93元，創單季新高。

另外，大同（2371）股價相對重電四雄強勢。受惠台電強韌電網計畫，4月營收38.99億元，月增6.23％、年增0.93％，前4月營收147.2億元、年減1.77％，主要是集團內電子代工事業群傳統淡季影響。

（時報資訊 沈培華）

（6）再授權金將入袋 智擎股價彈升

智擎（4162）ONIVYDE獲得歐盟藥品管理局EMA核准並在德國上市，將獲得再授權收入187.5萬美元（約新台幣6070萬元），今日股價開高後，一度衝上98元，盤中漲幅逼近3％。

智擎再授權夥伴Servier於歐盟ONIVYDE適應症合併用法用量變更申請，獲得歐盟藥品管理局European Medicines Agency（EMA）核准新適應症為適用於轉移性胰腺癌，合併oxaliplatin、5-fluorouracil和leucovorin，作為病患的第一線治療，並在德國上市。智擎將獲再授權收入187.5萬美元。

據世界衛生組織WHO的Cancer Today數據，2022年全球初次診斷為胰惡性腫瘤者共計510,570人，當年死因為胰惡性腫瘤者共計466,983人。

一線治療的市場是二線的1.5～2倍，ONIVYDE在一線胰臟癌滲透率增加將成業績成長的動能，除了歐亞地區銷售權利金的分潤增加，也可望推升銷售額挑戰2000萬美元里程碑金的認列門檻。

（時報資訊 郭鴻慧）