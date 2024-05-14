《電零組》健策看好營運續攀高 股價走揚

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【時報記者張漢綺台北報導】第1季交出稅後盈餘創下歷年同期新高、每股盈餘5.06元佳績的健策(3653)營運可望持續攀高！受惠兩大PC新平台推升PC需求，且電動車逆變器客戶重啟拉貨，搭配AI伺服器及傳統伺服器出貨放量，健策預估，第2季營收及毛利率會比第1季好，今天早盤股價走高。

無畏傳統淡季及農曆年長假，健策第1季業績表現不俗，儘管單季合併營收28.64億元，僅年增1.39%，營業毛利為10.07億元，年增8.3%，單季合併毛利率為35.15%，年增2.24個百分點，營業淨利為6.58億元，年增7.76%，營業淨利率為22.97%，稅後盈餘為7.11億元，年增43.93%，創下歷年同期新高，每股盈餘為5.06元。

兩大半導體廠新PC平台帶動PC需求回升，且停滯一段時間的電動車逆變器液冷散熱產品，歐系及陸系客戶均自第2季開始重啟拉貨，加上伺服器部分，AI伺服器積極備料，ILM扣件亦因傳統伺服器需求增溫回到較正常水準，在各大產品線客戶訂單全面加溫下，健策整體營運展望轉趨樂觀。

健策表示，目前各產品線都不錯，營收可望逐季上去，由於產品結構正面，預期第1季毛利率是谷底，亦有機會逐季攀高，樂觀看待全年營運。