《基金》5月除息高股息ETF 今年來4檔受益人正成長

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【時報記者任珮云台北報導】高股息ETF是當今不少台股投資人偏好的投資產品，5月共有7檔高股息ETF即將除息。根據集保戶股權分散表資料顯示，截至上週五(10日)，5月除息的高股息ETF，今年以來有4檔受益人數呈正成長，包括：永豐ESG低碳高息(00930)、復華台灣科技優息(00929)、復華富時高息低波(00731)、國泰永續高股息(00878)等。

00930永豐ESG低碳高息ETF經理人林永祥表示，有別於市場上高股息ETF，00930成分股篩選標準係將ESG、低碳、高股息三大特色合而為一，並採雙月配息，投資人除了能以股息收入作為現金流，更能捕捉低碳企業優勢，作為長期存股的核心部位。林永祥指出，除了透過配置符合國際低碳主題趨勢的00930永豐ESG低碳高息 ETF參與市場成長機會外，因台股已來到相對高點，投資人可考慮同時搭配以傳產、金融類股為主的永豐優息存股(00907)，將產業佈局範圍擴大並分散投資風險。

00930將於5月23日除息，參與除息的最後買進日為22日；00929將於5月21日除息，參與除息的最後買進日為20日；00731將於5月21日除息，參與除息的最後買進日為20日；00878將於17日除息，參與除息最後買進日為16日。