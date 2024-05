《台北股市》520行情能破「五窮六絕」魔咒? 兩專家這樣說

【時報記者任珮云台北報導】台股自從清明連假後創高拉回,隨著時間步入俗諺的「5月賣股走人(Sell in May and go away)」時點,台股表現是否也將「五窮六絕」?抑或今年恰逢520新總統就職,可望有不一樣的行情?

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析指出,根據統計,2000年以來台股在520新總統就職後表現,以加權指數來看520後20、60、120、240個交易日(即約1個月、3個月、6個月與1年)平均表現大致落在-1%至+6%左右,看似漲跌互見,然若排除重大利空如2000年科技泡沫、2008次貸及金融海嘯這兩年度,則數字平均分別為1.80%、9.79%、12.22%與25.70%,正報酬機率分別達75%、75%、100%與100%,無論就漲幅或投資勝率來說都相當不錯。

張繼文認為,台股長期向上,但短期漲多仍可能休息再上,尤其在第一季邁大步之後,目前台股在兩萬點附近橫盤整理,這對於長期投資或存股族來說,將會是累積總股數不錯的加碼點,然而選擇標的會比擇時更重要,尤其是高股息ETF不能只看股息高低,更需考量成分股的未來性,以期能在不同盤勢中領漲抗跌、締造較佳長期表現,創造出中長期的報酬契機。

野村趨勢動能高息(00944)經理人林怡君表示,以「臺灣趨勢動能高股息指數」為例,自2015/11/17至2024/2/29累積總報酬達416.53%,當中股息報酬即達193.75%,幾乎快等同於臺灣加權指數同期間的股息與價格累積總報酬206.91%,以及臺灣高股息指數的累積總報酬203.19%,另外還有額外資本利得的部分,即價格報酬達222.78%,代表「強勢高息股」長期挹注股利所得與資本利得累積成長動能十分強勁,彰顯高息ETF存股價值,即便經過多年市場的多空震盪洗禮,還能保持穩定亮眼的報酬績效,證明其選股邏輯經得起市場考驗,報酬相當優異。