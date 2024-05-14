《電零組》穩得打入美國CSP大廠 營運再添助力

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【時報記者張漢綺台北報導】穩得(6761)搶攻AI伺服器報佳音，「電磁屏蔽通風板」順利打入美國CSP(雲端伺服器)大廠供應鏈，目前已開始出貨，為公司未來營運增添動能，受惠於客戶需求強勁，穩得樂觀看待今年營運，預期營收及獲利將逐季成長。

AI伺服器高頻高速傳輸引爆散熱升級潮，穩得挾技術優勢，將產品延伸至結合EMI及散熱機構料件，新開發「電磁屏蔽通風板」，穩得表示，「電磁屏蔽通風板」用於伺服器、交換機風扇後，藉由更小空氣流動阻力進行通風導熱，並提供更大的EMI屏蔽效果，目前該產品已順利打入美國CSP大廠，應用於AI伺服器及交換機，為公司營運增添新動能。

受惠網通、車用電子等應用陸續出貨放量，且產品結構改善效益逐漸發酵，穩得第1季合併營收為4.94億元，年成長13.94%，稅後淨利為4015萬元，年增62.31%，單季每股盈餘為1.49元。

穩得4月合併營收1.71億元，年增34.26%，累計前4月合併營收為6.65億元，年增18.56%。

穩得表示，公司專注於EMC一站式整合服務，近年持續擴大實驗室布局，搶攻AI、5G、電池等測試認證服務及零件銷售，預估第2季出貨持續暢旺，營收及獲利有望逐季成長。