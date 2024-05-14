NOKIA神機重出江湖！開賣3天爆缺貨 年輕人瘋搶原因曝光

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【 中時新聞網 賴宇萍】手機問世40多年來，款式不斷推陳出新，但芬蘭公司諾基亞（Nokia）推出的手機在不少消費者心目中仍有著不敗的神級地位。1999年推出的「3210」，曾創下全球銷售破1.6億支的恐怖銷量。時隔25年，這款神機推出復刻版「Nokia 3210 4G」，結果在中國大陸才開賣不到3天就賣到斷貨！

擁有諾基亞品牌生產銷售授權的HMD Global已多次復刻多款經典，而在Nokia 3210滿「25歲」之際，讓這款神機「重出江湖」，顯然是滿滿的回憶殺。儘管復刻版外觀與舊款略有差異，但仍可看出機身左右兩側的曲線輪廓承襲了25年前版本，而功能上可不陽春，甚至支持支付寶行動支付，在大陸定價僅379元人民幣（約新台幣1720元）。

復刻版Nokia 3210於8日在大陸一推出就掀起搶購熱潮，「諾基亞回歸」的話題更登上微博熱搜，10日諾基亞官方微博通告，各大通路已經斷貨，工廠已經全力生產，預計將於5月31日補貨，目前僅能通過預約方式，等待下次購買機會。

綜合陸媒報導，瘋搶復刻版Nokia 3210的主力消費群竟然是年輕人，而不是用不慣智慧手機的長輩。據了解，從去年開始，10多年前爆紅的CCD相機又開始在大陸流行起來，不少年輕人視為拍照必備單品。NOKIA復刻版手機會賣斷貨，一大原因就是年輕人想買來代替為CCD相機使用。

在Nokia復刻版掀起熱潮之際，也有大陸網友笑稱，在這股復古風潮下，或許同樣在過去風靡一時的摩托羅拉（Motorola）磚頭型大哥大，也有機會重出江湖。