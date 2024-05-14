台灣彩券端午加碼5款遊戲史上最多 加碼總獎金5億元

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台灣彩券14日宣布端午將祭出史上最多5款遊戲加碼，總獎金達新臺幣5億元，其中「大樂透」5月21日起將加開「100組100萬元」，台彩預計此次加碼可以額外再增加17億元銷售金額。

台灣彩券總經理謝志宏表示，今年有5種電腦遊戲在端午活動皆有加碼，其中最受民眾歡迎的「大樂透」今年端午將加開「100組100萬元」獎項，民眾一次對中億元頭獎與百萬加碼獎的雙重機會。5月21日開獎的「大樂透」除了當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），每組獎金100萬元，總加碼金額1億元，若民眾幸運對中加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

謝志宏說，如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月5日為止。

另外，謝志宏表示，今年改版推出全新玩法的「3星彩」及「4星彩」首度加入加碼行列，自5月20日起連續18期壹獎獎金翻倍，並於同日啟動「39樂合彩」加碼，連續12期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元。此外，每5分鐘開獎的「BINGO BINGO賓果賓果」6月7日至6月22日獎金加碼。

台灣彩券端午今年加碼推出史上最多、共計5款遊戲獎金加碼，謝志宏說，民眾要投注才有機會中獎，可趁加碼多買多好事、幸運「粽」大獎！

民眾即日起可至公益彩券各銷售處所指名購買端午加碼的彩券，經過投注站不妨停下腳步試試手氣，說不定端午「粽」大獎的幸運兒就是你！台灣彩券也呼籲民眾購買彩券應量力而為，勿因過度投注而影響正常生活，想了解更多端午加碼活動資訊，可至台灣彩券官方網站