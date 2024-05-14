《產業》寬量國際攜手工研院 打造生醫創新跨領域合作平台

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【時報記者任珮云台北報導】寬量國際與工研院正式宣佈，攜手打造生醫創新跨領域合作平台，將國內頂尖產研與獨特價值創造機構的雙贏合作。

寬量國際創辦人暨執行長李鴻基指出，過去台灣產業的成功，其實後面都有重要的造浪者。生技醫療產業是國際性產業，吸納全球資本協助台灣生技產業邁向國際，是必然的趨勢，寬量國際與工研院發展策略夥伴關係，將能夠結合工研院強大的研究專業加上已臻成熟的研發成果，透過寬量國際深厚的國際投資人網絡，找尋合適的投資人，把台灣的好公司與好技術宣揚到國際資本市場，扶植協助此波生技浪潮中乘風破浪的企業家及新創家。對寬量國際而言，為台灣產業建構一個順暢的資本市場金流與溝通管道是首要目標，在加入工研院進入體系之後，將使該架構的互補機制更形完整。

工研院生醫與醫材研究所所長莊曜宇指出，生醫創新跨域合作平台是將台灣優秀企業及科學技術推向國際舞台的弘大願景，結合寬量國際的全球資本市場鏈結，將事半功倍。寬量國際創辦人暨執行長李鴻基亦表示，寬量國際是面向國際的全方位資本市場解決方案專家，加上工研院的產研資源，掌握國際資本動向，更能有效率的完成從研發到臨床轉譯到成功的商品化階段，「對生醫產業而言，強強聯手跨足海外市場打群架的時代已來臨！」

根據雙方合作內容，工研院將提供研究開發、法規諮詢、雛型品試製、場域驗證、政府資源串接及人才培育等，寬量國際則將提供國際初級與次級市場投資人對國內生技醫療的投資觀點、篩選具潛力的公司，並提供公司發展全生命週期的引資、上市、鉅額交易及併購等各種諮詢服務。

工研院2023年起致力推動建構「生醫創新跨域合作平台」，攜手國內募資機構在生醫領域展開戰略合作，從「人流、金流、資訊流、經驗流」四大面向切入、同時推進，尋找、輔導國內適合的生醫新創團隊，提升其研發能量，透過導入資金動能，幫助生醫新創加快商品化腳步，盼能完善智慧醫療生態系。「生醫創新跨域合作平台」繼中華開發資本加入後，第二家「寬量國際」也正式加入，預計在這兩大重要生醫資本基金的支持下，「生醫創新跨域合作平台」將成為台灣生醫產業生態系的重要推手。

寬量國際策略長谷月涵表示，台灣生技指數過去3年成長62%，遠優於美國那斯達克生技指數與香港恆生生技指數，現在台灣第三波的生技浪潮正風起雲湧，國際資本市場也亟欲全面性的了解台灣優秀的醫療品質與創新技術，而工研院為產業技術來源的重鎮，期待未來與工研院有更多的合作。

寬量國際將於6月12日至13日舉辦「QIC生技醫療線上論壇」，將邀請香港、新加坡、美國及歐洲等地投資人，與台灣生技醫療公司進行對接，協助台灣生技醫療產業增加國際資本市場曝光度。