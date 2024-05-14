《數雲端》騰雲Q1獲利同期高 每股賺0.58元

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【時報記者莊丙農台北報導】騰雲(6870)公布第1季合併營收1.28億元，年增13.6％，毛利率70％，稅後淨利0.12億元，年增232％，淨利率由去年3％大幅提高至9％，歸屬母公司淨利0.13億元，每股稅後盈餘0.58元，營收、獲利均創下歷史同期新高。

第1季國內營收穩健增長，海外規模化經濟效益顯著，海外營收占比近44％，營收較去年同期成長37％。騰雲以「國際原廠」、「台灣軟體品牌」為核心，持續透過「海外代理模式」快速拓展業務。從數據上來看，核心金流支付平台2023年全年交易額高速增長，台灣市場交易額較前年度成長逾20％；海外市場如日本及馬來西亞的交易額更翻倍成長，年增達到300％。

在國內市場，複製並深耕擴大市場份額，而海外市場透過代理模式的輸出也取得顯著成果。騰雲解決方案海外授權數增加，同時，協助上半年指標新客戶全國電子 (擁有330多家門市之3C通路商) 建立電子支付生態圈，從數位支付工具著手，結合客流解決方案，優化及建置消費者體驗及售後保固報修等數位系統，不僅挹注第1季的營收，亦將貢獻騰雲後續季度的一次性與持續性收入成長。

騰雲提供一站式客、商、金流數位轉型解決方案，以數據化和雲端化解決跨國多店點經營管理、線上線下通路、消費者資訊等挑戰。公司表示，未來將以模組化解決方案為基礎，結合數據、算法、算力等核心技術，推進AI新方案的搭建，建構跨國OMO解決方案生態，鎖定大型商社、商業場域及連鎖零售產業，更進一步實現「產業AI化」。

第1季為傳統淡季，後續季度將隨著產業整體逐步回溫，且損益結構改善效果顯現，加入海外策略布局綜效，持續推升營運表現。