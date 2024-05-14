《美股》消息面：美祭關稅 葉倫警告陸恐大動作回應；市場看9月降息

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●在克里夫蘭聯準銀行周一舉辦的活動上，聯準會副主席傑佛森（Philip Jefferson）表明他支持維持利率不變，直到確定通膨壓力正持續減緩。他表示，美國經濟穩健且就業仍在成長，但今年第一季通膨下滑的速度放緩，是令人擔憂的問題。

●紐約聯準銀行周一公布，受房價、燃料與能源價格上漲推動，美國消費者在4月對長、短期物價上漲的預期升高，同時對就業市場的預期轉弱，凸顯出對家庭財務與生活成本感到擔憂。4月美國消費者對未來1年的通膨率預測從3月份的3%上升到3.3%，創下2023年11月以來新高。對未來3年的通膨預期從2.9%下降至2.8%，但5年通膨率預測從2.6%升至2.8%。

●美中兩國特使周二將就AI議題在日內瓦舉行首次官方面對面會談，雙方料將討論如何在確保安全的情況下發展AI技術，以及AI在國家安全及經濟發展所扮演的角色。

●美國財政部長葉倫（Janet Yellen）警告，華府若向中國商品加徵關稅，北京當局可能會有大動作回應。媒體報導，經過近兩年的審查後，拜登即將宣布提高特定產業關稅，中國電動車的總關稅將從目前27.5%調高近3倍，至102.5%。至於其他被鎖定的產業，其進口關稅傳將提高1倍或2倍。

●據路透過去一周所做的調查，受訪經濟學家有近三分之二預期聯準會將在今年9月開始降息，高於上月調查時的比例（近50%）。約6成受訪者預期聯準會今年降息2次、每次25個基點，亦高於上月調查的比例（約5成）。只有少數受訪者認為聯準會今年降息不只2次和只會降息1次。經濟學家對於聯準會中性利率的預測平均為介於3%～3.25%，高於之前的預測。

●雖然美元走弱，但由於獲利了結賣壓湧現，周一紐約期金收跌1.3%，報每盎司2343美元。現貨金收跌1.02%，報每盎司2336.28美元，盤中一度跌1.2%、報每盎司2332.28美元，創下4月22日以來新低。上周金價上漲逾1%。

●市場看好中國經濟好轉有利於原油需求前景，周一紐約期油收漲1.1%，報每桶79.12美元。倫敦布蘭特期油收漲0.69%，報每桶82.79美元。加拿大野火波及原油產區，供應情況不明亦給油價帶來提振。