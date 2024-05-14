《美股》分析：一件事 標普恐拉回10%；美國成長股展望好轉

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美股分析：

●NFJ Investment Group投資組合經理Burns McKinney表示，投資人就像是看著窗外、想知道天氣如何再來決定要穿什麼。今天和明天都將與周三出爐的消費者通膨報告有關。在過去的三個月裡，這是驅動市場最主要的題材，而每個月的通膨率都比市場預期要黏著一點，於是投資人便逐步降低了對降息的預期。

●Ameriprise首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，調查顯示消費者信心顯著惡化和通膨預期升高，使即將發布的通膨數據更受到關注。在我們獲得更多與通膨趨勢有關的資訊之前，股市將陷入這種狹幅波動格局。

●券商Stifel Nicolaus首席股市策略師Barry Bannister警告，若通膨居高不下，對聯準會今年降息的預期進一步降溫，那麼美股最快可能在本季出現調整，標普500指數到第三季時恐下跌約10%。

●巴克萊表示，雖然歐洲的價值股表現突出，但美國的成長股與大型股展望好轉。策略師Venu Krishna表示，聯準會轉向鴿派後，利率從近期高點回落，進一步提振了成長股的前景。我們對美國的成長股仍然抱持樂觀的看法，同時對這歐美兩地的價值股抱持中性看法，因為利率峰值已經過去。