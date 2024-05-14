台灣機車創舉！三陽DRGBT獲紅點設計大獎

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三陽近年續推出多元全新車款，新一代DRGBT概念車在去年米蘭車展結束後，立即送往德國參加紅點設計獎，再傳捷報，榮獲產品設計獎，為台灣機車外型設計第一次在紅點設計獲獎。

三陽表示，紅點設計獎由德國著名設計協會Design Zentrum Nordrhein Westfalen於1955年創立，每年吸引數十個國家、超過1萬件作品角逐獎項，是公認世界四大設計競賽的其中之一。

三陽指出，全新世代的DRGBT將更多東方龍的仿生元素融合車身設計，延續「DRGBT-龍」獨特的品牌輪廓、鮮明個性，並結合藝術、工程、文化與科學等多方設計觀點，打造出更現代化的跑車外型設計，演譯速度的精神象徵，體現DRGBT純粹的熱血駕馭體驗。

全新世代DRGBT位於車頭兩側、車身均有空力套件的設計，除了讓外型更具性能味以外，也能將氣流引導至車尾，有效減少高速騎乘時的空氣阻力，進一步提升動力表現。另外在空力套件上採用和主色不同的塗裝處理，讓前視造型外形更具層次感

新一代DRG將透鏡大燈巧妙得隱藏在分件層次之中，將定位燈置於主要焦點位置，展現出高級感及濃烈的神祕氛圍；定位燈的設計靈感源自侵略性的龍牙，以幾何陣列的形式詮釋，細膩融合了龍的形象和現代科技感。尾燈及亮起的煞車燈號則是猶如龍吐息時的火光，明暗之間，龍的形象幻化在眼前，

三陽表示，SYM期許在車輛造型不斷挑戰更新的思維，呼應SYM持續創新的品牌精神，本次DRGBT獲獎的殊榮不只代表DRGBT的外型設計再次突破框架，更代表Nova設計公司攜手SYM正式走向交通工具設計的世界舞台。