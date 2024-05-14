《電週邊》法說後外資看5字頭 華碩飆漲停

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【時報記者任珮云台北報導】華碩(2357)法說會後股價大漲，盤中觸及512元漲停價，外資出具最新報告給予「買進」評等，目標價調升到570元。

外資指出，華碩管理層營運效率和成本控制得宜，使利潤改善。此外，在第一季度，華碩表明高出10%（按季）和11%（按年）的存貨，是因為公司在元件價格上漲（與記憶體相關）和即將到來的人工智能個人電腦（CPU / NPU相關）高潮中戰略性採購材料。

管理層預期第二季度個人電腦出貨量按季度上升10-15%。華碩也將第一季度的營運利潤率視為本年度的基準水平，並設定持續提高營運利潤率的目標，在拓展AI業務下（人工智能個人電腦，人工智能服務器，人工智能智能手機，工業個人電腦和人工智能物聯網），獲得更好獲利支持。

華碩對人工智能個人電腦和人工智能服務器業務的增長和機會保持積極和自信。它將人工智能個人電腦視為2024年下半年的重點關注領域，並表示將在2024年台北國際電腦展上推出更多人工智能個人電腦型號。管理層表示，人工智能個人電腦的平均售價（ASP）比傳統個人電腦（用於NPU和更高記憶體）提高了100-150美元。預計到2026年人工智能個人電腦的普及率將超過50-60%。

外資估，華碩今年的EPS可達34元，全年營收5524億元，年增逾2成。