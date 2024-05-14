《盤中解析》電子五哥、航海王齊助攻 台股黑翻紅

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【時報記者郭鴻慧台北報導】美股昨夜狹幅震盪，終場漲跌參半，那指、費半指數收高，台北股市今天開盤跌21.76點，為20835.95點，台積電下跌拖累人氣，幸好電子五哥齊手拉抬、航海王再度揚帆出航，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)都見波段新高，人氣往航運股匯集，晨盤資金占比超過25%，另外，AI概念股、業績題材個股齊漲，以及鴻海漸有大單拉抬帶動之下，指數由黑翻紅。

匯率方面，昨新台幣兌美元為32.411元，升值0.2分；惟今早台股一度走弱，開盤新台幣兌美元也轉為貶值1.9分、報32.43元。

分析師指出，加權指數今日在歷史新高持續徘徊，航運續強，陽明、萬海、長榮等皆再創波段新高，另外，業績股開始有多頭點火，Q1獲利成長的個股今日表現突出，預期在520前台股將會持續呈現高檔整理格局。

盤面上，台積電開低走低，盤中曾探至811元，跌幅約1%；電子五哥見多頭火種，仁寶(2324)晨盤完成填息、緯創(3231)、和碩(4938)等紛紛上漲；需求轉佳，貨櫃加價搶艙，航運股喊衝，中櫃(2613)一度飆漲停，長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)漲幅在3~7%不等；上詮(3363)基本面焦，股價強漲3%；藍天(2362)首季EPS1.42元，創6年新高，股價強鎖漲停板52.8元；東陽(1319)4月稅前盈餘年增82%，漲幅超過4%。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，美股第一季財報近入尾聲，目前已有超過92%的S&P500成分股公布財報，有近8成獲利優於預期，平均年增率達5.52%，隨財報變數淡化之後，本周市場焦點將轉向經濟數據，包括消費者物價指數、生產者物價指數、零售銷售數據等通膨數據。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，看好輝達、蘋果等都將採用Arm推出新一代CPU設計架構，其開發相對應的AI PC晶片與伺服器晶片，將推升晶圓龍頭大廠在CPU代工的市占率，故外資上調其目標價，加上台灣4月出口年增連六紅、達4.3%，都讓台股第二季表現居高不下，目前市場等待本周15日的MSCI季度調整結果，包括權重升降以及成分股調整，皆將影響台股投資情緒。