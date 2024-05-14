震撼彈！Uber宣布併購foodpanda台灣外送事業

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Uber今（14）日宣布併購 Delivery Hero 旗下的 foodpanda 台灣外送事業，此併購案將兩家公司互補的商家、外送合作夥伴和消費者整合至單一平台，從而創造巨大的價值。同時，這也是台灣有史以來最大規模的國際併購案之一，凸顯出台灣對於企業和投資者的吸引力。

根據外媒報導，Uber 和 Delivery Hero SE 已經簽署協議，由 Uber 以9.5億美元現金併購 Delivery Hero 旗下的 foodpanda 台灣外送事業。此併購案尚須主管機關核准，以及符合其他的成交條件，並且預計於2025上半年完成交易。此外，兩家公司也簽訂協議，由 Uber 購買 Delivery Hero 價值3億美元的新發行普通股。

外媒指出，Delivery Hero 的執行長暨共同創辦人Niklas Ostberg表示，為打造一個引領世界的服務，foodpanda需要將資源集中在全球其他市場，在那些foodpanda認為可以為消費者、合作夥伴和外送夥伴做出最大貢獻的市場。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎宣布併購 foodpanda 台灣外送事業。圖／Uber Eats提供

Uber 全球外送事業資深副總裁Pierre-Dimitri Gore-Coty表示，結合各自平台獨特的消費族群、商家及營運足跡，將有助於Uber為消費者提供更多的選擇與最好的價格，為商家提供更多的訂單，以及為外送合作夥伴提供更多的接單機會。Pierre-Dimitri Gore-Coty說，台灣是一個競爭激烈的市場，美食外送平台迄今還只佔台灣整體美食外送版圖的一小部分。Uber Eats能有機會在未來幾年為台灣帶來更好的便利服務和更高的價值。

對於併購案，Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，這對 Uber Eats 在台灣來說是一個令人振奮的時刻，也象徵了Uber持續深耕台灣及所有服務的地方的承諾。

李佳穎說，如果此併購案獲得得主管機關核准並完成交易，整合的單一平台將能讓Uber Eats為消費者提供更廣泛的餐飲和日用品選擇及最好的價格，為餐廳和商家提供更多的訂單需求，而因此為外送合作夥伴提供更多的接單機會。在進入下一個營運階段的未來，Uber Eats將會持續聆聽消費者、外送合作夥伴、商家合作夥伴，以及主管機關等各界所回饋的意見。

關於foodpanda母公司與Uber簽訂的交易協議，foodpanda發聲明指出，此項協議還需經由公平交易委員會等主管機關審核，在審查完成前，foodpanda的各項服務皆維持不變。foodpanda將持續投資及發展台灣市場，並以確保消費者、合作商家、外送夥伴及全體員工權益為優先考量。

一旦此併購案完成交易，這將會是台灣有史以來除半導體產業以外的最大國際併購案之一。Uber 決定大幅增加其對台灣的投資此一舉措，正是對台灣具有讓國際企業及投資人持續長期投資的吸引力，投下了堅定的信任票。