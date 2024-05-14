《基金》台股加權股價指數殖利率降至2.8% 法人：抓緊績優生

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【時報記者任珮云台北報導】今年台股指數站上2萬點，截至5/13加權股價指數殖利率約2.8%，前1/2台股平均現金股息殖利率約3.2%，台中銀台灣優息基金研究團隊指出，台股今年來表現優於S&P 500及各主要亞股，現階段投資不僅注重股票殖利率，更要挑選具營收成長的好企業，例如據彭博預估台股2024年電子相關族群約有30~40%營收年增長率，估計網通、電線電纜及被動元件等類股有11~20%營收年增長率，公司獲利提供股價上漲動能，兼顧股票殖利率與基本面的台股基金，長期表現較能與企業一同成長。

5/15前上市櫃公司第一季財報將全部出爐，重量級法說會尚有今（14日）的鴻海(2317)及5/23日的Nvidia的財報及展望，接著 6/2日 Nvidia CEO 黃仁勳將來台演講，此為AI族群近期的最後利多刺激。若AI相關族群未能在這些利多訊息後，籌碼重新歸隊，重振雄風，那麼就必須等待籌碼適度沉澱後隨下半年業績成長，股價再做表現。

而台中銀台灣優息基金研究團隊認為，若AI族群暫作休息，營建股具有成屋銷售業績支撐，而通信網路、半導體及電子零組件類股持續看好，並提醒投資人，每月檢視投資組合適時換股更能應變市況。值得一提的是，依內政部統計最新國人平均壽命近80將進入超高齡社會，需要用錢時間變長，利用成長+月配息概念的台股基金，且投資組合分佈在中大型股票以降低波動度，適合追求資產增長又能產生現金流的投資人。