育才提升國家數位韌性 蔡英文：建立全球資安聯防體系

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總統蔡英文今（14）日上午出席「2024台灣資安大會開幕典禮」時表示，台灣身處民主前線，面對區域威權主義擴張以及複雜多變的資安威脅，我們秉持「資安即國安」精神，建立防禦機制，也持續加強研發能量，積極培育人才，提升國家數位韌性。

她說，台灣積極走向世界，加強和更多理念相近夥伴國家合作。相信透過彼此互動密切，將能促進產官學研更深度合作，攜手建立全球資安聯防體系。

蔡英文今早出席資安大會致詞時表示，今年是台灣資安大會10週年，很高興能連續6年參與這場亞太地區的重要資安盛事。首先，她要恭喜主辦單位iThome經過10年努力，為資安產業搭建一座技術交流、拓展商機的專業平台，持續壯大台灣資安力量。

蔡英文指出，台灣資安大會一年比一年盛大，今年更以「Generative Future」為題，邀集各國資安專家，共同舉行超過300場演說，分享實務經驗，深化交流；而在今年的台灣資安館，也持續匯集豐碩的資安成果，向世界展現資安實力。

她說，為了提升台灣資安能量，過去幾年，我們除成立數位發展部，帶動國家整體數位轉型，也集結各部會力量，共同推動「六大核心戰略產業」，全力支持台灣資安產業發展，要讓台灣能夠跟上全球數位轉型浪潮，在全球供應鏈中持續保有關鍵地位。

蔡英文同時表示，我們不僅透過產創條例修法，將資安產品及服務等投資納入租稅優惠，鼓勵企業提升資安、投資及開發相關防護技術；國發基金也編列30億元，打造台灣的資安產業創業基地。在這些政策的帶動之下，去年台灣資安產值已超過744億元，穩健邁向2025年800億元目標。

蔡英文強調，台灣身處民主前線，面對區域威權主義擴張以及複雜多變的資安威脅，我們也秉持「資安即國安」精神，建立防禦機制。現在，隨著資通安全署及國家資通安全研究院的相繼成立，我們持續加強研發能量，並且積極培育人才，提升國家數位韌性。

這幾年，台灣也積極走向世界，加強和更多理念相近夥伴國家合作。蔡英文說，除了公部門之間的交流，像是今天資安大會，也看到許多國際人才及業者參與。她相信，透過彼此互動密切，將能促進產官學研更深度合作，攜手建立全球資安聯防體系。

隨後，總統聽取數位部呂正華署長說明數位產業署成果，以及資安10年產業代表分享心得。包括行政院副院長鄭文燦、國安會諮詢委員李漢銘、數位部長唐鳳、台灣資安大會創辦人谷祖惠、主席吳其勳、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）及各國使節代表等亦出席是項活動。