超級電池登「陸」！特斯拉上海儲能超級工廠估明年Q1量產

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據新華社報導，上海自貿試驗區臨港新片區管委會13日表示，特斯拉上海儲能超級工廠建設項目已完成施工許可證核發，這是特斯拉在美國本土以外的首個儲能超級工廠項目。

臨港新片區審批審查中心副主任、項目建設服務辦負責人閔之光說，特斯拉上海儲能超級工廠項目應用了臨港新片區在工程建設領域新推出的「項目服務包」，具體來說，就是針對項目視角和特定場景將全套服務體系前置嵌入到審批啓動前，把企業端、政府端的事項都塞進一個「包」，從項目出發制定節點流程圖。

閔之光說，「通過服務包的設計，企業從最早在投資意向還沒有完全清晰的時候，就能快速獲得相對準確全面的政府服務要求、管理要求，實現一個全過程的無縫銜接。尤其是碰到問題也不用這個部門或那個部門分開找，而是有一整套的比較成熟的『零時差』的響應和解決問題的機制。」

根據計畫，特斯拉上海儲能超級工廠將在2025年第一季實現量產。儲能超級工廠初期規畫年產商用儲能電池1萬台，儲能規模近40吉瓦時(GWh)。每台商用儲能電池可儲存超3兆瓦時能量，適用於可再生能源系統、峰值需求管理等多場景應用。

特斯拉儲能超級工廠不僅是企業全球生產佈局的一次重要優化，也將助力上海新型儲能產業發展和綠色低碳轉型。據悉，該項目總佔地面積約20萬平方米，總投資約14.5億元人民幣。