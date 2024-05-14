《國際產業》ChatGPT恐怖再進化 新功能驚掉下巴

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】生成式聊天機器人ChatGPT母公司OpenAI周一發布新的人工智慧模型「GPT-4o」和ChatGPT桌機版本。根據OpenAI在社群平台的線上直播，新AI模型GPT-4o不僅能與用戶進行更加逼真自然的對話、能進行跨越文字語音和影像的互動，甚至還能輕鬆解答「寫在紙上的數學題目」。未來所有用戶都能免費使用全新的AI功能，而付費用戶可享有更大的容量。

在更接近人類對話方面，GPT-4o可以在幾乎毫無延遲情況下立即給予回答，用戶也可以在ChatGPT輸出時插話。

GPT-4o強化語音助理能力，可以使用視覺和語音與人類進行對話，甚至能協助人類解答「寫在紙上」的數學問題。

GPT-4o亦展出升級後的即時翻譯能力，可提供「聽聲直譯」服務，測試人員分別以義大利文和英文對話，GPT-4o隨即就把對話內容翻譯成各自的語言。

新模型還能透過語調或臉部表情感知使用者的情緒，能自動播放音樂撫慰用戶心情，還能變換聲調為使用者講睡前故事。

GPT-4o讓ChatGPT能處理50種不同的語言，其速度是GPT-4 Turbo的2倍，而成本卻只有GPT-4 Turbo的一半，平均反應時間只需320毫秒，與人類在對話中所需的反應時間差不多。

OpenAI技術長表示未來數周GPT-4o將與OpenAI產品整合。