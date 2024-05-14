光禹集團台北巿動物園BOT案簽約 打造全台首座數位海洋生態樂園

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台灣首座生態數位海洋生態主題樂園將座落台北巿立動物園。眾所矚目的臺北市政府動物園「生態主題園區及周邊停車場案BOT/OT案」，5月13日光禹集團(6595)與台北巿政府府簽訂合約，承包委建近46億B O T建設規劃案，預計2028年前動工，為光禹集團後續營收添上強勁動能。

臺北市政府動物園「生態主題園區及周邊停車場案BOT/OT案」基地總面積合計約13公頃，全案並由光禹集團成立台北數位海洋生態娛樂開發負責規劃、營運管理，由光禹集團董事長字維新出任代表人。由民間的投資挹注45億元，預估為台北創造1,300個就業機會。未來50年，為臺北市政府創造約巨大的財務效益。

不同大型主題樂園重資本開發案，生態數位科技主題園區重視數位與人文觀光的結合，光禹集團以高端的數位科技及大型開發運營能力，成功完成大型科技娛樂落地商轉、也讓光禹集團近年獲文旅科技開發案，生態主題園區BOT案讓臺北市立動物園的發展及文山區的建設得以再升級，帶動觀光效益倍受矚目。

光禹集團致勝關鍵在於，結合創造稀缺性、要有科技含量、還有與周邊土地產生綜效。目前幾項大型BOT案，光禹集團以籌組聯盟方式獲標後，再由聯盟委外轉包光禹集團負責從場域規劃、管理營運到巿場策略，則由光禹集團籌組專案公司，此次取得46億BOT營運案，挹注光禹集團未來十年營收。

動物園全案共有二處BOT建地，基地一將導入臺北市立海琉館、海洋生態主題、商業區、海洋生態主題酒店，基地二則建置虛擬動物園區及花園廣場完善旅遊機能。全案將以綠建築規劃開發。台北數位海洋生態娛樂開發公司狹持母公司光禹集團數位科技及運營能力，在數位海洋生態主題樂園大顯身手。

台北數位海洋生態娛樂開發公司股東包括光禹國際、合眾建設股份有限公司、智友股份有限公司(高林實業投資)、及台灣旅宿集團龍頭敦謙國際、雲豹能源科技有限公司。聯盟成員在營運管理、旅館開發、綠能科技及數位領域各擅其長，由光禹董事長字維新出任董事長，代表與台北巿政府簽訂BOT興建合約。

字維新強調，未來的大型樂園不再強調重資本設備，而是強調與生態；人文結合，能療鬱人心。台北動物園排名全世界前十大、面積為亞洲第一，但平均滯留率為4-6小時、未來的商業配套將依附動物園本身優勢，將原本來動物園遊玩時間拉長到二天一夜、通過滯留時間帶動週邊發展。

台北市立動物園面積為亞洲最大，每年入園逾300萬人次，值得一提，海洋生態主題酒店瞄準親子及高端渡假巿場，為文山區帶來一波經濟紅利。完工後，預估每年帶來百萬人次入園收入，創造近1300人就業機會，此BOT案將是光禹未來營收成長主要動能，後續營收可期。

字維新強調，這項BOT案興建精神主要發揮動保及生物多樣性生態意義，串聯周邊動物園、貓空纜車，將臺北市立海琉館、海洋生態主題商業區、海洋生態主題酒店等串聯旅遊動線，讓觀光紅利齊揚，讓投資綜效相繼浮現。