無視國內房市刺激政策 中國中產階級瘋湧這國家置產

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在杭州和西安全面取消住房限購以提振房市之際，最新數據顯示，中國人去年成為泰國房產的最大外國買家。觀察家分析，泰國對華人旅客提供永久免簽政策，以及當地未出現排華情況，都是吸引中國中產階級前往置業的原因之一。然而，這現像也反映了民眾對中國經濟前景的悲觀情緒。

美國之音報導，自去年年初以來，中國已有多達29個城市解除購屋限制，但中國房地產市場的復甦似乎仍需時日。然而，在民眾普遍不看好中國房市之際，一些中國中產階級正陸續將資金投向泰國房地產。

泰國房地產資訊中心（REIC）數據顯示，泰國2023年總共售出14,449套公寓，總價值達732億泰銖（約20億美元），比2022年成長了25％。

而中國買家在去年搶購了6,614套公寓，總值達341億泰銖（約9.27億美元），幾乎佔泰國全國已售公寓總數的46％，成為泰國房產第一大外國買家，也將當地房產需求推升至高於疫情前的水平。

在泰國曼谷的亨德森置業（Henderson Property）擔任總經理的張宏峰也感受到了中國人湧入泰國買房的這股熱潮。

張宏峰說，公司基本上95％都是外國人（客戶）為主，其中中國客戶大概佔了80％、90％。之前好多中國人去辦精英簽、學生簽，還有工作簽，想留在泰國，其實是有這個需求，特別是經歷過新冠以後，有些人還反而堅定了留在國外想法，像泰國這種距離中國這麼近的地方買一個小房子，也不用要花很多錢。