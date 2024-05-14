陸下猛藥！400億特別國債首發 李強：支持「兩重」建設

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據大陸財政部公告，財政部將於17日招標首發400億元人民幣30年期特別國債，為今年首期。5月13日，大陸國務院召開支持「兩重」建設部署動員視頻會議，中共中央政治局常委、國務院總理李強在會上強調，發行並用好超長期特別國債，高質量做好支持國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設各項工作，為推進中國式現代化提供有力支撐。

中共中央政治局常委、大陸國務院副總理丁薛祥主持會議。大陸國務院副總理何立峰、張國清，國務委員王小洪、吳政隆、諶貽琴出席會議。

據新華社報導，李強指出，發行超長期特別國債支持「兩重」建設，是黨中央著眼強國建設和民族復興全局作出的一項重大決策部署，是推進中國式現代化、推動高質量發展、把握發展主動權的重要抓手。各地區各部門要提高站位、深化認識，切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，扎實完成好「兩重」建設各項任務。

李強指出，要著眼推進中國式現代化的需要，突出戰略性、前瞻性、全局性，集中力量支持辦好一批國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設中的大事要事。要統籌抓好「硬投資」和「軟建設」，把項目建設和配套改革結合起來，既要編制完善規劃，加強項目管理，打造一批標誌性工程，也要優化制度供給，用改革辦法和創新舉措破解深層次障礙。要積極回應民生所盼，把實物投資和人力資本投資結合起來，把項目建設和民生保障結合起來，推動辦好一批群眾關心的民生實事。

李強強調，「兩重」建設事關全局和長遠，要加強統籌協調提升綜合效應。要統籌做好今年和未來幾年的重點任務安排。今年要根據戰略重要程度、急迫程度和項目成熟程度，科學做好項目篩選，爭取早開工、早見效。今後幾年的重大任務要與「十四五」規劃落實相結合，與「十五五」發展需求相銜接，分步實施、有序推進。要統籌用好常規和超常規的各項政策，加強財政和貨幣金融工具協同配合，引導更多金融資源進入實體經濟。要更好統籌政府投資和民間投資，更大力度引導民間資本參與「兩重」建設，把民間投資活力充分激發出來。

李強強調，各地區各部門要以高度的責任感和使命感，健全工作機制，加強協同配合，凝心聚力抓好工作落實。要嚴把質量關、安全關，切實把「兩重」項目建設成為優質工程、精品工程、放心工程，經得起人民和歷史的檢驗。

大陸國家發展改革委、財政部、工業和信息化部和浙江省政府、湖北省政府、黑龍江省政府主要負責同志在會上發言。