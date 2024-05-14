反對三峽麥仔園劃城鄉發展區 民團新北市府抗議

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新北市地政局今（14）日舉辦「新北市國土計畫審議專案小組會議（溪南場）」，不過有民間團體在會前於新北市府門口抗議，反對三峽麥仔園被劃為城鄉發展區第二之三類，應該農地農用，將該區域劃設為農業發展區，對於相關訴求，城鄉局回應，未來在新訂都市計畫草案階段，會持續傾聽人民聲音，凝聚各方共識。

三峽龍埔里自救會－麥仔園反迫遷指出，新北市府過去以開發為導向，在三峽龍埔里農業區已強制徵收5次，當中包含捷運三鶯線相關用地，在特定農業區興建捷運車站，甚至2公里範圍內興建3座捷運車站以及捷運機廠，並蓋起大量商業住宅大樓，破壞優良農田用地。

自救會認為市府已違反全國國土計畫農地維護管理原則，優良農地一再被徵收，農民喪失賴以維生的農地，被迫流離失所，因此在今日召開土計畫審議專案小組會議前，於市府大樓陳情，表達反對三峽麥仔園劃為城鄉發展區第二之三類的訴求，應該為農業發展區。

自救會表示，市府過去已在新北規畫多處重劃區和都市發展用地，包括淡海新市鎮一期二期三期 ，台北港重劃區，五股重劃區，新莊塭仔圳重劃區，泰山重劃區，鶯歌鳳鳴重劃區，林口重劃區，土城重劃區，樹林大柑園農地地區等，重劃土地面積高達4381公頃，城鄉發展區已經超額供給，但農業區保存岌岌可危，希望國土計畫審議委員能夠落實農地要農用，加強維護農地管理。

對於民團的陳情，城鄉局說明，麥仔園地區都市計畫屬於新北市2017年12月公告實施區域計畫指定優先辦理新訂擴大都市計畫地區，且因符合區位條件，因此在2021年4月公告實施新北市國土計畫中，將其劃設為城鄉發展地區第二類之三，屬未來發展地區。

城鄉局表示，透過新訂都市計畫類型引導地方發展，以強化商業服務機能、落實綠色運輸、充實公共服務設施，同時配合新北市產業發展政策輔導未登記工廠合法化，有助於引導未來都市發展動能，並健全鄰里生活型態，升級地方生活圈。

城鄉局強調，未來在新訂都市計畫草案階段，會持續傾聽人民聲音，舉辦說明會、受理人民陳情，凝聚各方共識、減少意見紛爭，並充分保障居民權益，促使此案順利推動，創造地主、公眾及市府三贏格局。