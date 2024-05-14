《觀光股》再接台中北屯開發案 雲品委託經營據點增至15處

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【時報記者林資傑台北報導】雲朗觀光集團旗下雲品(2748)多角化擴大委託經營事業再下一城，今（14）日宣布與味丹集團旗下裕大興實業、萬寶資產管理簽約，為集團受理委託經營據點的第15處物業，將進駐台中市北屯區富貴天心特區，全案預計於2026年完工營運。

雲品表示，將在330公頃的複合式園區中，興建20棟奢華溫泉Villa與高級餐飲空間，並承續經營鄰近特區的「心之芳庭」宴會廳建物與戶外宴會空間，重新進行定位規畫與宴會事業營運管理，以環境永續、低度開發、社區共好理念，進行複合式委託經營開發案。

雲品受委託的「富貴天心特區」擁有台中頭嵙山珍貴的原始生態林，並結合天然溫泉、生態步道，毗連59公頃「心之芳庭」所屬的宴會園區與農藝群落，且鄰近台中國際高爾夫球場，共占地330公頃，全區採用低密度建築開發、高密度綠化。

透過復育原生態的宜人住所，創造出人與大自然共好的山城聚落，並運用生活聚所的概念打造出「富貴天心特區」，成為社區居民生活起居的一環，也是複合型態的里民活動聚所，並提供會議空間、閱讀書室、藝文講堂等多功能服務空間，更設置智能管理中心等設施。

雲品目前受理的委託經營案，包括星級酒店委託經營管理、宴會暨餐飲事業、頂級民宿經營管理、永續園區營運管理、豪宅銷售延伸服務管理等五大類型，目前已有14處，此次進駐「富貴天心特區」，將能發展出兼顧永續的精緻餐飲旅遊全新可能性。

雲品總經理丁原偉指出，台中北屯區「富貴天心特區」的複合式開發案，是雲品在中台灣的全新委託經營據點，將提供消費者精緻且獨一無二的餐旅體驗，也將以自然永續、尊重在地的方式，與業主共同投入高檔餐旅市場。

丁原偉表示，雲品透過「君品Collection」持續承攬委託經營案，從第一階段的宴會事業管理、第二階段的餐飲與宴會管理、再到第三階段的高檔旅宿服務，將持續用尊重在地、精緻服務、利潤共享、永續循環等理念，呈現出餐旅市場的全新面貌。

裕大興實業副董事長、味丹萬寶資產管理公司董事長楊正指出，「富貴天心特區」是北屯區森林綠覆價值最高的開發特區，跨踞台中市完整大富段、大貴段地段，具周邊機能完善、鄰近台中都會區交通聯外優勢，是未來北屯最熱門的ESG概念特區。

楊正表示，「富貴天心特區」住宅與旅館用地獨具觀賞玉山主峰、北峰山巒高度，目前已有「樸山村」社區，下半年將為金字塔頂級客群推出「自地自築私宅計畫」，隨著雲品進駐服務，未來將朝高端地產、高爾夫別墅及溫泉Villa旅館別墅、高端餐飲、戶外宴會會所發展。