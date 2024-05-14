竣盟科技榮獲蔡總統親臨嘉勉 再創資安智慧化新巔峰

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台灣一年一度資安盛事「台灣資安大會 CYBERSEC 2024」於今(14)日至16日假台北南港展覽二館隆重登場，竣盟科技會中將展示身為資安監控智慧化的革新推手，積極保護台灣企業於醫療、半導體等產業的數位安全堅強實力。資訊安全昔日曾獲總統蔡英文及副總統賴清德重點關注，皆強調其對國家安全的重要性，呼籲建立共同資訊安全防禦機制，以保護國家數位領土安全。

台灣長久以來在全球供應鏈中扮演著不可或缺的角色，醫療、半導體和智慧製造業更掌握台灣經濟命脈。竣盟科技提出「AI戰略三箭」，以強化國防資安及資安監控偵防能力，利用智慧化的欺敵、預判和防禦進行典範案例模擬，在現場展示出資安卓越成果。

總統蔡英文參觀竣盟科技資安成果後表示，對於該公司連續三年在主題館展出所取得的成就印象深刻，也充分印證台灣在資安領域引以為傲的自主研發能力，期待竣盟科技能持續創新，守護台灣產業安全。

竣盟科技總經理兼台灣資訊安全協會(TWISA)監事鄭加海，在大會上針對「AI戰略三箭」發表演說，從現行資安SOC尚可優化之處為切入角度，探討在欺敵、預判和防禦三階段如何透過AI輔助強化偵防能力並降低人力與時間的耗損，獲現場觀眾熱烈回響。他指出，醫療、智慧製造和半導體產業近年來屢遭國家級組織的駭客攻擊，已成為產業必須面對的嚴峻考驗。

竣盟科技提出UCM解決方案結合「AI戰略三箭」中的智慧化欺敵、預判和防禦的偵防技術，亦支援SEMI E187設備合規規範，將產業資安規範轉化為具體的資訊安全防護機制，提升醫療、智慧製造及半導體產業的資訊安全韌性，協助企業由被動防禦轉向主動保護。該方案涵蓋內外網安全檢測、端點設備監控、網路封包探析以及系統弱點掃描等功能，具有高度靈活性，能適應不同網路環境，同時提供事件偵測、分析和自動回應監控服務，有助於企業符合國內外資訊安全法規。

竣盟科技於資訊安全監控領域擁有豐富經驗和專業知識，能提供多元化解決方案滿足不同產業需求。該公司在台灣已擁有超過200家客戶，期待通過展覽進一步推動台灣資訊安全防護技術發展，提升台灣產業全球競爭力。臺北南港展覽二館四樓T01攤位開放交流，邀請同業先進及廠商蒞臨指導。竣盟科技官網：https://www.billows.tech/