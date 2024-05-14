首季虧轉盈！燿華爆量大漲、創2020年1月來新高

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HDI製程廠燿華昨（13）日公布2024年首季營運成績單，稅後純益2.76億元，創下6季以來單季獲利新高，EPS 0.41元，皆較上季及去年同期由虧轉盈。法人預估，燿華第二季營收將持續成長，激勵今（14）日股價噴量大漲逾9%，創下2020年1月以來新高。

燿華公布首季2024年第一季營收為41.6億元，季增9%、年增20.23%，毛利率16.36%，季增6.02個百分點、年增13.86個百分點；4月合併營收則為18.1億元，月增12.01%、年增42.6%，創2022年10月以來新高；累積前4月合併營收達59.73億元，年增26.23%。

燿華持續切入低軌衛星業務，展望後市，燿華看好新世代通訊產品成長，預估2024全年度低軌衛星板營收比重將從2023年的8%成長至15%，且因毛利率優於一般消費性產品，公司今年全年毛利率也有望再上揚；電動車市場增長力道明顯，隨著新客戶加入，預計今年營收占比將超越去年的40%。

燿華今日以平盤開出後向下，隨機湧現大量買單進駐，股價爆量大漲，一度逼近漲停，高點站上32.95元，創下2020年1月以來新高；截至上午11點50分左右，成交量達15.7萬，位居台股第三。籌碼方面，外資已連3日賣超1.9萬張，自營商則連2日加碼買進2127張。