《鋼鐵股》處分利益+航太需求 榮剛今年EPS再戰高

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【時報記者葉時安台北報導】榮剛(5009)今年第一季稅後淨利及歸屬母公司業主淨利均創同期新高，單季每股稅後盈餘(EPS)1.00元。航太用鋼需求維持強勁，但產能滿載，已規畫新增VAR機能產能，投產時間估計為明年下半年。航太需求長期向上，榮剛今年認證鋼材產能滿載，加上資產處分利益推升獲利表現，法人預估，今年營收可望雙位數成長，獲利受惠資產處分利益，EPS挑戰突破半個股本，力拚年度歷史新高水準；法人也將榮剛目標價從50.5元調升至59元。

榮剛目前的在手訂單維持80億元的水準，每個月的接單及出貨量能維持均衡。榮剛航太油氣及能源鋼材的出貨比重今年第一季已提升至62%的高位，預期今年第二季第三季航太油氣等認證鋼材的比重仍可維持6成左右的水準，今年第四季新產能的稼動率可望有較明顯提升，但因產品組合改變預期毛利率將下降。而業外一次性資產處分利益可望挹注稅後EPS達1.37元，榮剛今年整體營運，法人預估營收可望雙位數成長，每股盈餘挑戰突破半個股本，達到年度歷史新高水準。

榮剛為因應未來長期需求，待新營、柳營二個廠區的產能全部投產試車完畢後將重新規畫產線。柳營廠的24萬噸粗鋼年產能，可供應航太、油氣及能源用鋼等認證鋼材生產，且會提升鍛棒尺寸切入大模塊及特殊鍛件等市場。另一新產能是新營廠的擴產，產能由目前的12萬噸增加到15萬噸，將設立CC連鑄線產線，增加小鋼胚及小尺寸棒材的生產。未來隨產能擴充後，榮剛的產品線將更完整，產線分工也有利於利潤率提升，有助於獲利能力走揚。

榮剛日前處分VIM廠房土地予同集團的精剛(1584)，處分利益約7.8億元。並處分翔陽廠，估計處分利益約3億元，可望在今年第二季第三季分別入帳，資產處分獲利將大幅推升2024年獲利。不過股本仍有膨脹空間，榮剛與智冠(5478)於去年第四季換股後股本已增加至60.24億元，而目前仍有面額50億元的可轉債仍發行在外，以轉換價56.4元計算，若執行轉換後股本將較現在再增加14.7%，EPS可能被稀釋。