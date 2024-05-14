潘文忠任內學權高漲 全教總：不是挺教師的部長

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教育部長潘文忠520卸任，結束長達7年多的任期，並成為「任期最長的教育部長」。全國教師工會總聯合會今開記者會為潘文忠進行歷史定位，認為他任內讓學生權益高漲，但教師專業自主權卻相對弱勢，不是一個挺教師的部長，更留下「一錯、三拖、六沒有」。

全教總理事長侯俊良表示，潘文忠在7年多來，對學生權益著力甚深，包括課綱審議委員會及教育部所有會議都有學生代表，學校校務會議也增加學生代表數量，甚至在服裝儀容的規範也都要有學生參與，同時造成現在學生學會四處投訴爭取自己權益。

不過侯俊良進一步說，潘文忠的施政一味的向學生權益傾斜，但卻未顧及教師專業自主權及家長教育權。舉例來說，教育部4月份通過教師解聘辦法修正案，將校事會議調查委員改為全部外聘，「仇師毀校」之心，讓基層教師心寒。

全教總秘書長劉欽旭說以「將帥無能，累死三軍」來評論潘文忠7年多來的表現，認為他只是在配合行政院團隊進行施政，卻不強調教育自主性，導致教育部的人都感到很累。

劉欽旭表示，潘文忠是一個幸福的部長，因為過去幾年教育經費增加很多，但他卻沒有作為，譬如108課綱造成高中老師負擔加重，但一直到現在高中法定員額都補不滿。

全教總文宣部主任羅德水說，潘文忠是一個「使命必達」的部長，上級交辦的事，他一定全力以赴去完成，但卻沒有考慮教育自主性，去抗拒一些不對的事情。譬如行政院推動雙語政策，這在在中小學根本不適合，但潘文忠並未在行政院會議中提出異見，反而讓教育部成為國發會的執行單位，雙語政策繼續推動。

全教總用「一錯、三拖、六沒有」總結潘文忠的7年任期，一錯是「卸任前錯推仇師毀校的解聘辦法」；三拖是「幼教、特教、108課綱資源未到位，政策拖延」；六沒有則是「校安、導護、不適任校長、私校、加給等級和鐘點費政策沒有做到」。