《熱門族群》神盾超強煉「金」術再+1 安國漲停、家族同歡

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【時報記者王逸芯台北報導】神盾(6462)家族持持續壯大，近2~3年透過砸重金在半導體產業進行積極的垂直整合，最新又有最新小金雞蓄勢待發，由神盾家族旗下的安國(8054)轉投資的鈺寶，也預備以創新板模式上市，時間點推估落在第二季或第三季。神盾家族今日新迎新成員上市行情，安國盤中攻上漲停，安格(6684)也大漲6%，神盾漲幅逾5%。芯鼎(6695)亦走揚逾4%。

近年來神盾透過在半導體產業成功的垂直整合煉金術，一舉打造出神盾家族，堪稱是業界非常經典的轉型範例。神盾早年因為專注於智慧型手機相關，且出貨最大宗為韓系手機大廠，使得營運產品、客戶均面臨過於集中的風險，在手機產業歷經多年的逆風衝擊，神盾營運也進入轉型階段。由董事長羅森洲啟動一系列的整併壯大，神盾目前產業版圖從上游IP一路到中游各個領域不同的IC晶片設計，從以往轉助於手機產業的經營模式，可說是華麗大變身，外資先前也看好，神盾在歷經轉型後，效應將漸漸浮現，預計最快2025年就可以轉盈。

鈺寶是專注於無線數位音頻及影音傳輸晶片研發的IC設計公司，同時擁有模組開發設計能力。主要產品應用落在無線數位家庭劇院組、無線電視音響、無線耳機、無線麥克風、遊戲機專用耳麥、MP3專用無線耳機、無線影音門鈴等。

鈺寶自2003年跨入無線影音傳輸晶片的研發，目前已是全球無線影音傳輸技術的領導者，也是台灣唯一與眾多國際大廠共同推廣品牌 (SYNIC inside)的IC設計公司。鈺寶主要產品包括24位元高效能長距無線音頻傳輸晶片/模組、 低耗能長距無線音頻傳輸晶片/模組、高畫質長距無線影音傳輸晶片/模組以及低耗能長距無線影音傳輸晶片/模組。主要支援解決方案有家庭娛樂影音系統、車用影音娛樂系統、電腦週邊多媒體應用以及可攜式個人多媒體應用。

鈺寶實收資本額4.18億元，董事長為羅森洲，其也為神盾董事長。鈺寶2021年、2022年稅後淨利為7100萬元、6600萬元，每股稅後盈餘分別落在2.33元、2.15元，惟2023年稅後淨損為2300萬、每股虧損0.7元。另外，今年第一季鈺寶稅後淨損100萬、每股虧損0.07元。