陳立委｜指數有望挑戰二萬一 留意萬海等3檔題材股

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總經方面，美國將在本周公布消費者物價指數（CPI）通膨數據，由於美國聯準會（FED）主席鮑爾及多名官員先前皆表示，只有通貨膨脹問題緩解，才有機會降息，投資人應留意本周的CPI數據。此外，瑞典央行上周三宣布，將政策利率下調25個基點至3.75％，是近8年來首次下調基準利率，也有望帶動歐洲央行降息政策，整體經濟可偏樂觀看待。

台股指數今以20,835點開出，早盤一度翻黑震盪整理，但航運類股、電腦及周邊設備類股表現不錯，盤中指數開始轉強。以技術線型來看，各均線開始整齊排列向上，只要成交量能同步放大，且不要出現地緣政治風險，指數有機會挑戰二萬一大關。

貨櫃海運方面，最新一期的上海出口集裝箱運價指數（SCFI）飆漲，除了紅海引發的國際危機，繞行非洲南部更長路線的問題未解外，中國五一長假減班效應影響，減班過多，貨運需求大幅提升，加價搶艙的榮景再現，投資人可留意航海王3雄如：萬海（2615）、陽明（2609）、長榮（2603），第二季獲利可望有不錯的表現。

個股方面，選股以基本面佳的個股為主，也可留意短線上有題材，且未來產品有競爭力的個股，如：

1.萬海（2615）：112年度全年EPS-2.07元，今年前4月累計營收較去年同期成長11.98％，每股淨值為73.41元，第一季EPS1.65元，自結4月單月EPS達0.84元。萬海為船舶貨櫃運送公司，由於葉門反政府武裝組織與以色列突衝引爆紅海危機，使得航運繞道問題轉為供不應求，上海集裝箱出口（SCFI）報價持續上漲，全球海運運價大漲，海運再現「大航海時代」。

2.協易機（4533）：112年度全年EPS1.34元，今年第一季EPS0.77元，前4月累計營收較去年同期成長-2.96％，每股淨值為16.29元。協易機為沖床機械設備製造業公司，受惠歐盟、美國等國家推動淨零碳排政策，協易機新產品伺服沖床擁有節能減碳及省電的特色，且功成協助德國客戶取得請政府補助，目前訂單穩健成長，未來獲利可望逐季走高。

3.陽明（2609）：112年度全年EPS1.37元，今年前4月累計營收較去年同期成長22.40％，每股淨值為83.05元，第一季EPS2.69元。陽明為國內外水上貨運、客運業務之經營公司，全球貨櫃船運力排名第9，貨運收入主要營收來源為歐洲線，營收占比約38％。紅海危機事件造成貨櫃報價大幅上漲，而陽明主要航線為西北歐、地中海、越大西洋、歐地幹線，受惠程度大，今年獲利可望大爆發。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。