「一帶一路」升溫？前4月陸歐班列累計6184列 年增10％

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中國鐵路微信公眾號消息指出，今年1至4月中歐班列累計開行6184列，發送貨物67.5萬標箱，年增率分別為10％、11％。進一步統計至2024年4月底，中歐班列已累計開行超過8.9萬列，通達歐洲25個國家223個城市。

中國國家鐵路集團表示，今年以來持續落實高品質共建「一帶一路」八項行動關於中歐班列的部署，進行多項安排。第一是通道能力持續擴充。持續展開中歐班列西安、重慶、義烏至格魯吉亞波季、土耳其伊斯坦堡南通道運輸測試，成功開行新疆烏魯木齊至義大利薩萊諾跨裡海、黑海中歐班列，中歐班列南通道運輸組織日益成熟，1至4月經南通道累計開行中歐班列12列，年增71％。

第二是運輸效能不斷增強。與周邊國家鐵路部門加強合作，優化中歐班列跨境運輸組織，提升中歐班列運輸效率，積極開發歐洲回程高附加值貨物，促進雙向均衡運輸。與海關、邊檢等部門加強溝通協調，積極推進鐵路快速通關模式，讓西（阿拉山口、霍爾果斯）、中（二連）、東通道（滿洲里、綏芬河、同江北）口岸開行數分別年增11％、14％、7％。

第三是服務品質進一步提升。每週穩定開行5列西安與德國杜伊斯堡、成都與波蘭羅茲間全程時刻表的中歐班列，並向境內外客戶提供運單受理、貨物追蹤、資訊諮詢等服務。優化鐵路箱境外還箱點佈局，增加16個境外還箱點，滿足客戶海外多樣化用箱還箱需求。