520連7年蟬聯新人最愛結婚日 桃園喜上加喜送好禮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

「520」諧音「我愛你」是桃園市民最愛結婚日，結婚登記對數曾連續7年蟬聯第一。為鼓勵婚育，桃園市政府民政局今年聯合13區戶政事務所舉辦「520結婚13戶所送好禮」活動，只要在5月20日當天，到戶政事務所辦理結婚登記，即贈送精美好禮，數量有限送完為止。

「520結婚13戶所送好禮」活動內容、禮品各所略有不同，如蘆竹戶所舉辦結婚抽獎，獎品有天絲被、藍繪四入碗等，其他戶所則準備安妮兔陶磁碗組、對杯組、迷你音箱、紅棗三寶禮盒等不同好禮，登記即贈送，讓新人喜上加喜，留下難忘回憶。

民政局長劉思遠表示，辦理結婚登記的戶所是愛的見證地，因應民眾需求，各戶所陸續更新結婚背板，像桃園戶所「桃醉幸福We Got Married」、中壢戶所「愛旅捷運列車」、大園戶所「幸福登機」、龜山戶所「樂婚龜山」、楊梅戶所「來戴楊梅客家庄」都相當受到新人喜愛，其中桃園戶所結婚背板更成為網路上激推的好拍背板之一。

今年是龍年，龍對華人來說是祥瑞象徵，加上5月20日適逢農曆宜嫁娶好日，戶所預估可能會出現結婚潮。戶政科科長廖麗卿建議，民眾當日若計畫到戶所結婚，可先利用電話或網路向戶所預約，避免久候壞了結婚好心情。

鼓勵婚育，桃園市長張善政致力打造「好通勤、好工作、好就學、好生活」的宜居城市，更成立全國唯一婦幼發展局，專注提升婦幼權，包括好孕專車、凍卵營養補助、增加生育津貼等，完善社會福利，讓桃園市去年的結婚率及出生率皆為全台之冠。