《國際產業》IMF總裁：AI像海嘯 衝擊全球勞動力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】國際貨幣基金組織(IMF)總裁Kristalina Georgieva在周一表示，人工智慧(AI)正像海嘯一樣，衝擊全球勞動力市場。

Georgieva在蘇黎世的一次活動上表示，未來兩年，人工智慧可能會影響先進經濟體60%的工作職位，以及全球40%的工作。

IMF總裁在蘇黎世大學的國際問題研究所一場活動上指出：「我們幾乎沒有時間讓人們和企業做好準備」。「如果我們管理得當，它可能會帶來生產力的巨大提升，但也會導致更多錯誤資訊，當然也會導致我們社會出現更多的不平等」。

Georgieva說，近幾年來，世界經濟越來越容易受到衝擊，例如2020年的全球新冠疫情，以及隨後俄烏戰爭。她說，預期會有更多衝擊，特別是氣候變遷帶來的影響，但是經濟仍具有明顯的韌性。

「我們並未陷入全球衰退」，Georgieva說：「去年，人們擔心多數經濟體將陷入衰退，但這種情況並沒有發生」，她說，幾乎在所有地方，給我們帶來巨大衝擊的通貨膨漲都在下降。

瑞士央行行長Thomas Jordan也在會上發表談話，他說瑞士對抗通膨，已經取得很大進展。他說，通膨前景要好得多。未來幾年，通膨可能真正處於物價穩定的一個範圍內。但行長也說，仍存在許多不確定性。