《觀光股》Q1大賺逾半股本登峰 山富亮燈歡慶

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【時報記者林資傑台北報導】旅遊業者山富(2743)受惠疫後出國旅遊需求暢旺，2024年首季合併營收18.95億元、營業利益2.24億元、稅後淨利1.94億元、每股盈餘（EPS）5.4元，全數改寫新高，激勵今（14）日開盤即跳鎖漲停價158.5元、領漲觀光類股，蓄勢突破日前創下的165元新高價關卡。

山富2024年首季合併營收18.95億元，季增10.59％、年增達近1.56倍，營業利益2.24億元，季增達64.1％、年增達近2.3倍，分別連3季、連5季創高。配合業外顯著轉盈助攻，使稅後淨利1.94億元，季增達近1.21倍、年增達近1.67倍，每股盈餘5.4元，亦雙創新高。

觀察山富首季本業獲利「雙率」，毛利率、營益率「雙升」至18.83％、11.84％，分創近1年半高及歷史次高，本業獲利能力顯著提升。而業外顯著轉盈、創0.18億元次高，主要受惠匯兌收益及金融資產評價利益同步挹注，營運可謂業內外皆美。

山富營運2023年已見觸底強彈，公司表示，主要受惠疫後觀光產業復甦，及精準的商品布局及成功的數位化轉型。公司自2020年起推出多項全新線上銷售系統及人工智慧（AI）應用，打造線上自動化旅遊服務平台，大幅提升營運效率，使人員能提供更高附加價值的服務。

山富2024年4月自結合併營收5.68億元，雖較3月7.85億元減少達27.7％、降至近3月低，仍較去年同期3.32億元成長達70.93％。累計前4月合併營收24.96億元，較去年同期10.85億元成長達1.3倍，雙雙續創同期新高。

展望後市，山富董事長陳國森看好未來15年台灣出境旅遊市場，認為隨著台灣戰後嬰兒潮世代陸續屆齡退休，此世代經歷經濟起飛階段，許多人「有錢又有閒」，願意在旅遊方面消費，只要推出產品有特色，就能吸引消費者目光。