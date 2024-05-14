港股早盤收跌0.1％

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市場關注美國本周公布的通膨數據，美股道指連升8日後休息，港股3日共漲801點或4.4％後，14日早盤曾升近200點，再創超過9個月高位，但中午以下跌收盤。

香港信報報導，恒指開高88點，報19,203點，升幅一度擴大至186點，高見19,301點，再創去年8月11日後，超過9個月高位，但高位賣壓大，港股升勢不保，一度轉跌36點，早盤以下跌收市。

恒指早盤跌25點或0.1％，報19,089點；國指微跌0.1％，報6,757點；科指早盤升1％，報4,057點。大盤早盤成交820.13億港幣。

藍籌股方面，港交所微升0.4％；滙控微升0.3％；藥明康德飆6.8％；藥明生物反彈4.5％，上述兩股是升幅最大藍籌。中移動走低0.2％；平保下跌2.1％；友邦回跌2.3％；建行下滑1.6％；工行跌1.3％。

科網股部分，騰訊與阿里巴巴業績14日放榜，騰訊升0.4％；阿里漲1.9％；百度升1.3％；美團微升0.2％；快手彈高2.8％；嗶哩嗶哩飆6.1％；小米明年計劃推出類似特斯拉SUV車款，中午收漲3.1％。

大陸房地產股下跌，雅居樂料沒能力履行境外債務項所有付款義務，早盤急跌11.4％；奧園出售加拿大多倫多商住項目，中午回落5.4％；新城跌4.6％；遠洋跌1.3％；中海外下滑0.1％；華潤置地降1％。