迎AI PC換機潮！華碩、藍天強攻漲停 這檔狂飆26年新高

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換AI PC上場了？華碩、藍天今（14日）開盤輪番上攻，並雙雙攻上漲停，其中華碩放量大漲，而宏碁也爆9.7萬大量，市場研判，AI PC已經成為企業搶時的重要市場，AI PC帶動的換機潮可望成為下半年市場焦點。

華碩今日開盤開高走高，盤中爆大量後登上漲停板，高點觸及512元，創26年新高價位，成交量逾2萬張，單日暴增逾6倍。

藍天開盤一字漲停，再收一顆漲停紅燈，股價報52.8元，創2015年來新高價位，藍天股價連四漲，統計近四個交易日總計上漲逾23％，表現強悍。

華碩昨（13日）舉行法說會，定調朝全方位AI解決方案服務商邁進，共同執行長許先越、胡書賓同步看好AI將帶動產業進入未來數年的成長周期。並預告5/21將發布搭載高通最新AI處理器平台架構之高階AI PC，並在COMPUTEX 2024（台北國際電腦展）推出更多AI PC新品。

華碩公告第1季營收1,141.06億元、季增2％、年增11％，營業利益46.36億元、季增98％、年增227％，稅後淨利54.47億元、季增39％、年增424％，EPS 7.3元，毛利率14.9％。

藍天受惠品牌客戶拉貨需求升溫，加上AI PC新品帶動，第一季財報亮眼，合併營收55.28億元，年增0.4％，毛利率21.24％，稅後純益8.3億元，季增3倍、年增1.3倍，創近六年最佳單季表現，每股獲利1.42元。

藍天看好筆電前景回溫，加上AI PC帶動需求，訂單能見度佳，公司內部以筆電出貨逐季成長為目標，全年力拚195萬台。藍天筆電事業群總經理簡義龍指出，今年整體PC市場雖預期將緩步復甦，但在英特爾、超微、高通、微軟等產業巨頭推展下，所有品牌／PC系統廠在AI PC產品戰線將會全面ready，藍天同樣不會缺席，為PC產業「精彩可期」的2025年備戰。