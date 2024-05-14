《熱門族群》自行車產業鏈Q1乏力 H2腿力爆發

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【時報記者郭鴻慧台北報導】首季客戶持續調整庫存，自行車產業鏈業績乏力，巨大(9921)稅後純益年減37.8%、美利達(9914)、桂盟(5306)歸屬母公司業主淨利年減26.45%、年減37.6%，日馳(1526)甚至出現虧損。隨著庫存持續去化，依4月合併營收來觀察，巨大年減幅大幅收斂至1.75%、美利達已年增24.18%、桂盟年增11.52%，可以看出庫存去化良好，業績已逐漸回穩，法人預期，下半年自行車產業鏈營運可望重成長軌道。

自行車產業鏈甩開庫存壓力陰霾，4月營收已開始由谷底回升，隨著氣溫逐漸增高，有利民眾外出騎車，Q2邁入傳統銷售季節，各業者也把握機會推出新品，自行車成車大廠也認為庫存將會在Q3回到健康的水位，法人看好，各家業者下半年營運可望重成長軌道。

巨大首季營收160.63億元，毛利率20.15%，季減4.8個百分點，年減1.74個百分點，單季稅後純益5.2億元，季增約85.05%，年減37.8%，每股純益1.33元。首季捷安特中國大陸內銷第一季銷售表現依舊強勁，營收較去年同期二位數成長。捷安特在美國與歐洲雖表現不甚理想，但是Q1進入傳統銷售季節、高階新車種推出、市場庫存將快速去化，營收將逐漸改善。

美利達第一季營收58.45億元，年減30%；營業淨利5.32億元，年減45%；歸屬於母公司業主淨利4.16億元，較上季轉虧為盈，年減26.45%，EPS1.39元。庫存情況改善下，美利達2月起漸增加產能，出貨也漸漸增加，有利接下來的營運表現。

桂盟第一季合併營收10.9億元，年減16%；稅前盈餘2.08億元，稅後純益1.52億元，歸屬於母公司業主淨利1.52億元，年減37.6%，EPS1.21元。業界庫存消化已接近尾聲，部分零件和車種有看見急單需求，新車製造低谷時間已過，未來業績將漸走升。