首檔IC設計ETF 00947 5／20開募、6／12掛牌 掌握資本利得爆發行情

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台新投信總經理葉柱均表示，台灣IC設計產業長久以來在全球競爭力始終占據領先地位，也不斷創造出高毛利及高獲利水準，IC設計股成為台股市場千金股常客，未來隨著生成式AI的興起，可望帶動台灣IC設計產業另一波成長高峰。台新投信看好台灣IC設計產業的長線漲升行情，特別推出國內首檔聚焦在IC設計產業的ETF-台新臺灣IC設計動能ETF（00947），讓投資人一起參與IC設計產業未來多頭行情，00947毎股發行價15元，將於5／20開始募集、6／12掛牌。

台新臺灣IC設計動能ETF經理人黃鈺民指出，台灣IC設計公司受惠台灣產業群聚效益，產值市占率全球第二，僅次於美國，主要強項在手機、消費電子、顯示、通訊等周邊晶片，站在科技需求浪頭之上。台灣IC設計公司不僅鞏固先進製程的領先地位，並持續擴大優勢中，為台股的高獲利族群代表，成為股王的製造機。1987年之後誕生了18個股王，皆是代表當時最夯的產業，2009年後的股王，包含聯發科、矽力KY、信驊、世芯KY等皆是IC設計公司，未來漲勢可期。

黃鈺民表示，台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）（基金之配息來源可能為收益平準金）擁三大特色：一、瞄準智能浪潮：AI趨勢下，聚焦IC設計具區隔性產品；二、動能增益：每季定審時精選結合近三月股價與營收動能的個股，捕捉IC設計強勢股，追求長期優異績效；三、追求成長之餘發放股息：採季配息與收益平準金機制，讓投資人享有彈性的現金流。成份股於毎年二、五、八、十一月季定審，選股更具彈性與靈活優勢。

黃鈺民表示，台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）個別成分股權重上限10％、精選50檔成分股，其中2/3為大型股、1/3為中小型股，指數編制邏輯是每年2、5、8、11月定審，每年換股四次主要是考量IC類股波動較大，因此每季調整成分股。