腸桿菌超標2千倍！1300公斤貓山王榴槤冰淇淋遭邊境攔截

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榴槤產季到了，不少愛好者準備大快朵頤，但食藥署今天公布最新邊境食品查驗不合格名單，一批新加坡進口的知名品牌「榴槤真果實冰淇淋」，被驗出腸桿菌超標2千倍，吃下肚恐引發腸胃道不適，近1300公斤遭邊境攔截。另一批越南進口的鮮榴槤也驗出重金屬超標，重達1.4萬公斤也在邊境退運或銷毀。

一批自新加坡進口的「榴槤真果實冰淇淋」，為頂級歐洲冰淇淋品牌EKSELENCE產品，標榜「貓山王榴槤」新鮮果肉含量45％，但在邊境檢出腸桿菌科21000 CFU／g；依據「食品中微生物衛生標準」，腸桿菌科於冷凍食品及冰類之限量為10 CFU／g。食藥署副署長林金富表示，該批產品可能在生產過程中遭到微生物汙染，共1296公斤已於邊境退運或銷毀，並未進入市面。

另有一批自越南進口的鮮榴槤，在邊境被檢出重金屬鎘0.07 mg／kg，超出限量值0.05 mg／kg，重達1萬4850公斤，已於邊境退運銷毀。食藥署統計，近半年進口榴槤共報驗6批，這是首批不合格。

另外，中國大陸進口猴頭菇近年屢次被驗出農藥超標，2022年一度被我國禁止進口1個月。食藥署今天再公布一批乾猴頭菇檢出殘留農藥毆蟎多0.05 ppm。林金富表示，中國大陸進口猴頭菇近半年在邊境報驗48批，其中2批不合格，持續在邊境採監視查驗，至今年6月30日止。

食藥署也公布5批自西班牙出口無酒精飲料，在邊境檢出漂白劑二氧化硫，濃度介於0.03 g／kg到0.13 g／kg。依規定飲料不得使用漂白劑偏亞硫酸氫鉀，且進口業者無法提供原廠合理二氧化硫帶入來源及無酒精的相應資料，因此5批產品共90公斤皆於邊境退運或銷毀。