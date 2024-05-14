第二屆古蹟文化國際論壇 橫跨歐亞及產官學界專家齊聚臺灣

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淡水古蹟博物館「第二屆古蹟文化國際論壇」講者名單揭曉，將邀集國際知名專家齊聚臺灣，共同探討世界遺產的永續發展與文化交流。其中，曾獲全球文資界最高榮譽獎項之一的Gamini Wijesuriya將首次來臺分享近半世紀的實務經驗。

本屆論壇特別邀請來自斯里蘭卡、日本、荷蘭、馬來西亞等世界遺產專家、學者來臺分享，同時吸引了臺灣多個文化機構的參與，旨在透過跨國、跨領域的交流，深入探討世界遺產的過去、現在與未來。

其中，Gamini Wijesuriya將分享斯里蘭卡的案例研究，探討永續發展與文化交流的重要性。而日本長崎歷史文化博物館館長水嶋英治將親自分享20年來博物館與地方共存共榮的經驗。荷蘭籍香港大學教授Joost C.A. Schokkenbroek將從教育推廣方面切入，提出保存、推廣港市歷史與遺產的觀點。

淡水古蹟博物館館長黃麗鈴表示，論壇期待以新北港口城市的淡水為焦點中心，延伸至亞洲、歐洲等地，從多元角度分析城市與文化資產的依存關係，希望能為文化交流與保護提供新的思路。

論壇將於6月19日在淡江大學舉辦，報名從即日起開放至6月12日，額滿為止，詳細內容請上淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw查詢。更多相關資訊歡迎加入粉絲專頁https://www.facebook.com/tamsuihistoricalmuseum，隨時獲得最新消息。