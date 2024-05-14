《電零組》Q1轉盈、Q2看俏 燿華大漲寫逾4年高價

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【時報記者張漢綺台北報導】燿華(2367)第1季稅後盈餘為2.75億元，每股盈餘為0.41元，由於低軌衛星、汽車高頻板需求穩定，燿華表示，今年第2季營收及毛利可望比第1季更好，燿華今天盤中股價強勢大漲，創下2020年1月20日當週以來新高。

美系低軌道客戶訂單暢旺，且汽車新增2家到3家客戶，加上高階NB出貨較去年好，讓燿華第1季稼動率從去年不到70%拉升至80%到85%，亦帶動公司業績自今年第1季展現強勁成長力道。

燿華第1季合併營收為41.63億元，年增20.23%，營業毛利為6.81億元，年增6.87倍，合併毛利率為16.36%，年增13.86個百分點，營業淨利為2.57億元，遠優於去年同期的虧損，稅後盈餘為2.75億元，每股盈餘為0.41元。

燿華4月合併營收為18.1億元，年增42.6%，累計前4月合併營收為59.73億元，年增26.23%，燿華表示，第2季的營收會比第1季好，由於稼動率攀升至85%，毛利率可望比第1季更好。

燿華表示，今年各產品都比預期樂觀一點，主要成長動能在低軌衛星，地面及天上需求非常暢旺，客戶期待要求比較多，去年低軌衛星佔公司營收比重約10%，今年應該可以成長50%，達到15%；在汽車板及PC部分，燿華表示，今年汽車客戶有增加2到3家，就算市場狀況不如預期，新客戶ADAS及光達產品(屬於高速運算產品)有新機種注入，汽車營收可望持平；PC庫存去化接近尾聲，高階NB比去年好一些，且AI PC來臨，雖然量沒有很大，但大家非常期待產品慢慢把量做大，這方面需求估計下半年會明顯提升。