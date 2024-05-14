吃貨必Buy！台北君悅ZIGA ZAGA推出PIZZA吃到飽

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餐飲行銷有三寶：「龍蝦、牛排、吃到飽」，台北君悅酒店響應五月「國際披薩派對日」，於5月17日至5月18日中午及晚餐時段，首次在二樓ZIGA ZAGA義大利餐廳推出「PIZZA吃到飽」，六款獨家窯烤有上新加坡辣椒蟹、燒烤手撕豬、黑糖珍奶創意披薩，亦有鮮蝦磨菇義大利麵、米蘭炸雞、開胃沙拉及提拉米蘇等豐盛義國料理及柏克金生啤酒無限暢飲，每位1,680元起，亦可加價升級主餐。此外，迎接5月28日「世界漢堡日」，「Cheers歡飲廊」即日起至6月9日限時推出「漢堡狂饗」，由廚藝團隊悉心設計泰式軟殼龍蝦堡、菌菇造型松露煎果香料堡、奢華海陸雙堡含酥炸鮮魚堡、超奢華鹿耳島小田牛和牛排漢堡，每款680元，欲於暑假前搶攻一波玩食商機。目標為當月增加一成以上餐飲營收。

ZIGA ZAGA首次突破餐廳營運框架，由新加坡籍總主廚陳萬欽監製，推出六款招牌熱賣披薩及義式料理吃到飽，囊括：傳承20年ZIGA ZAGA 辣味雞絞肉披薩、以佛羅倫斯牛肚包為概念的燉本地牛總？披薩、經典瑪格莉特，羅馬長形披薩更創意獻上新加坡辣椒蟹、燒烤手撕豬、黑糖珍奶的限定風味。同步供應義式香料炒鮮蝦蘑菇義大利麵、松露蘑菇燉飯、米蘭式炸雞腿佐帕瑪森乾酪及五款義式沙拉、提拉米蘇等多重甜點，還有柏克金德式小麥生啤酒等飲品無限暢飲。

此外，加價700元起即可升級指定義國主餐：炭烤美國菲力牛排與炭烤蔬菜搭配濃郁巴沙米克醋、香煎鱸魚配上溫燉番茄與雞豆佐上白蘭地奶油醬汁，以及西西里檸檬烤春雞與迷迭香炒野菇搭佐檸檬酸香，週末與親友聚餐派對的絕佳選擇。

Cheers歡飲廊即日起至6月9日推出三款極鮮限量漢堡「泰式軟殼蟹龍蝦鮮味堡（1,180元）」由法棍麵包包覆香酥麥片軟殼蟹，外層略帶麥香奶味且不油膩，更添入自曼谷君悅酒店青木瓜配方，完美調和魚露、檸檬汁、朝天椒、棕櫚糖等，清爽酸辣絕配酥香龍蝦海味。「松露堅果香料菌菇堡（680元）」蘑菇造型漢堡特別由可可粉刷上橄欖油烘烤而成，夾入白百靈菇與起司堅果烘烤、雨來菇、川香蘑菇、胡椒炒有機奶茶木耳，再擠上黑松露美奶滋，菇香四溢完美收尾。「奢華海陸雙堡（1,180元）」兩款迷你漢堡分別獻上經典炸魚薯條佐明太子美乃滋，以及香煎日本小田和牛小排至7分熟，抹上煙燻BBQ醬，更顯肉質香嫩與豐厚脂香。餐點可任選薯條、地瓜薯條或綜合沙拉，以及飲品加價優惠。所有餐飲價格皆需另加收10％ 服務費。