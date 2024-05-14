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嘉縣小一新生大減12.9％ 3小學沒有一年級

  • 中時即時 呂妍庭
嘉義縣113學年度，未招到小一新生學校包括中和國小、黎明國小、豐山實驗教育學校等3所國小。（示意圖／杜宜諳攝）
嘉義縣113學年度，未招到小一新生學校包括中和國小、黎明國小、豐山實驗教育學校等3所國小。（示意圖／杜宜諳攝）

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嘉義縣113學年度小一新生大致完成報到，縣府教育處統計，新學年小一生較112學年度少364人，降幅達12.9％，對比全國113學年度新生較112學年度減幅7％，嘉義縣受少子化衝擊相對明顯，而新學年未招到小一新生的學校包括中和國小、黎明國小、豐山實驗教育學校等3所國小，另有4校到113學年，小一到小六總學生數將不到10人，成名符其實的迷你小校。

嘉義縣目前有120所國小和10所分校，4月底小一新生已完成報到，縣府教育處統計，一年級新生共2452人，較112學年度0少364人，降幅12.9％，與戶籍內人口數減幅12％相當，經統計，除小一新生掛蛋的中和國小、黎明國小、豐山實驗教育學校共3所學校外，新生只有1人的學校有安和國小、太平國小、大湖國小、太和分校和阿里山國中小共5校。

整體統計，全縣各國小，113學年度小一新生數未達5人學校已有50所，不到10人有75所，新學年全校小一到小六總學生數不到10人學校共4校，分別為仁和國小、太和分校、大湖國小和豐山實驗教育學校等4校，20人以下學校有24校，30人以下共39所國小。

嘉縣教育處長李美華表示，裁併校持續評估中，但嘉縣偏遠、交通不便學校占比高，不能光以學生數來考量，應提供學生就近入學管道，另小校都有採混齡教學，教育處也透過跟相關聯盟合作，協助學校教學發展，讓教學正常化。

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