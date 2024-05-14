柳科居民抗議焚化爐死灰復燃 怒批市府「說不做卻偷偷來」

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台南市政府規畫在柳營科技工業區蓋焚化爐，引發地方強烈反彈，去年7月市府允諾在未取得共識前不會推動，但近日卻傳出市府擬開放民間投資新建焚化爐的消息，讓地方忿忿不平，市議員蔡育輝14日陪同200多位居民到新營民治市政中心抗議，高喊「拒絕空汙」，更怒批市府「說不做卻偷偷來」。

蔡育輝痛批經發局毀約無誠信，柳營科工區廢水、廢氣已汙染周邊地區長達20年，原先承諾市府在獲得地方共識同意之前，不會繼續推動，沒想到經發局居瞞天過海，辦理促參等作業。

柳營區篤農里長陳献堂認為，市長黃偉哲沒有疼惜和關心柳營鄉親，蓋焚化爐不是不好，而是選址不對，柳科一、二期汙染未改善，現在又要蓋焚化爐，要居民如何生活？

柳營區重溪里長蔡明宏說，這邊居民多為農民，地區需要的是農水路建設，而不是焚化爐，市府原本答應沒有要蓋焚化爐卻私下運作，「有種被擺一道的感覺」。

柳營區旭山里長張文獻和東山區聖賢里長林俊儀都說，拜託市長黃偉哲看一下、關心一下民眾的訴求，柳營是一個好的地方，里民要團結一心，不要讓柳營再繼續臭下去了！

據悉，此案市府是透過促參方式引進民間資金投資開發，盼解決台南事業廢棄物處理量能不足的問題，今年2月7日完成政策公告，並於財政部推動促參司網站辦理相關公告作業。

市府經發局表示，本案是依促參法規定辦理，目前已有4間廠商提案，6月遴選其中一家，預計7月辦公聽會，會後結論為是否繼續進行的依據，不管是繼續進行或停止，都有一個據法令效力的依據。

市府經發局強調，關於柳科焚化爐開發案，之前已提報並經核准促參開發，且經環評委員嚴格審查且已通過環境影響評估差異分析報告，目前依相關促參法定程序辦理公告，但在未獲得地方共識前不會貿然開發。

抗議民眾今天提出陳情書，要求市府在柳科興建焚化爐時，得標廠商與台南市政府經發局簽約，須註明與當地8個里和社區發展協會溝通，並獲其同意後始，才能依法發給廠商建照。

台南市政府副祕書長殷世熙今也出面回應，強調鄉親的心聲都聽到了，已接獲市長黃偉哲指示，市府立場不變，此案是促參案，過程也須辦公聽會及協調。