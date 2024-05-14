瞄準AI機器人新世代商機 IKKA-KY介入減速器齒輪模組開發

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IKKA-KY（2250）日前公告2024年第一季財報，單季EPS 1.53元，隨下半年汽車銷售旺季來臨，營運可望續攀升，IKKA積極尋求多元獲利成長動能，運用既有齒輪優異製造技術，亦著手跨入AI機器人布局，將投入發展機器人減速器齒輪，提前布局下一世代產品。

IKKA表示，公司基於既有齒輪之優異製造技術，開始研發下一代公司布局之產品-機器人，由於機器人要求之精準度越來越高，因此其手臂安裝之減速器要求也越來越高，此部分技術過去多由日系廠商所把持，而IKKA利用本身為日本公司的優勢，計劃將與日本多家生產機器人相關零件的日商企業合作分工。

IKKA指出，盡管消費市場之人型機器人目前還僅能用簡單的環境之中，但整體發展隨著生成式AI及新型AI晶片之應用，產品發展速度大幅提升。在工廠使用之工業機器人因應電腦運算能力及5G網路速度之提升，工業4.0之智慧工廠陸續在各地區落實，透過過物聯網、大數據、人工智慧等技術實現高度自動化、智慧化、網路化的生產過程，並減少對於人工之依賴度，提高生產效率。

因此，因應未來機器人世代的來臨，IKKA表示，公司開始提前進行下一階段的布局，期待除了目前的汽車事業發展外，也在機器人產業能夠為公司帶來新的發展契機。