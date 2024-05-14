《汽車股》迎接AI世代 IKKA投入機器人減速機關鍵齒輪零組件模組

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【時報記者莊丙農台北報導】IKKA-KY(2250)表示，將運用公司齒輪優異製造技術，同時利用本身為日本公司的優勢，計畫與日本多家生產機器人相關零件的日商企業合作，開始投入發展機器人減速器齒輪，提前布局下一世代產品。

Tesla創辦人馬斯克指出，Tesla是一個有輪子的AI機器人，代表現今汽車應用的技術也適用在機器人身上。馬斯克更預言未來人類與機器人的比重將達到2：1，人形機器人市場需求將有100億～200億台。儘管消費市場人型機器人目前還僅能用簡單的環境之中，但整體發展隨著生成式AI及新型AI晶片應用，產品發展速度大幅提升。

IKKA-KY指出，由於機器人要求精準度更準確，因此其手臂安裝減速器要求也越來越高，過去這些技術多由日系廠商所把持，而IKKA利用本身為日本公司的優勢，計畫與日本多家生產機器人相關零件的日商企業合作，開始投入發展機器人減速器齒輪，提前布局下一世代產品。

IKKA-KY今年第1季每股盈餘1.53元，繳出淡季不淡的成績，隨著下半年汽車銷售旺季的來臨，營運可望持續成長。而大客戶日本豐田（TOYOTA）集團銷售亮麗，今、明兩年集團總銷售量都將突破1000萬台，代表IKKA-KY在汽車零組件領域營運持續穩定成長。

因應未來機器人世代的來臨，IKKA-KY開始提前進行下一階段的布局，期待除了目前的汽車事業發展外，也在機器人產業能夠為公司帶來新的發展契機。