《觀光股》鳳凰Q1獲利衝同期高 4月營收登近55月高

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【時報記者林資傑台北報導】旅遊業者鳳凰(5706)受惠旺季各路線旅遊需求暢旺，2024年首季業內外皆美，歸屬母公司稅後淨利0.76億元，創近7年半高、改寫同期新高，每股盈餘（EPS）1.04元，且4月營收一舉衝上近55月高。展望後市，公司將聚焦5大策略，持續衝刺營運成長動能。

鳳凰2024年首季合併營收5.96億元，季增3.21％、年增達71.03％，創近11年同期高。營業利益0.54億元，季增2.64％、年增達56.67％，創同期次高。毛利率、營益率雖「雙降」至16.58％、9.05％，但仍維持疫前平均高檔水準。

在營收規模回升、本業獲利續揚，配合匯兌收益帶動業外收益達0.39億元、創近3年高助攻下，鳳凰首季歸屬母公司稅後淨利0.76億元，季增達22.37％、較去年同期虧損0.08億元大幅轉盈，創同期新高、近7年半高，每股盈餘1.04元則創近4年半高。

鳳凰表示，首季適逢寒假及春節連假，帶動各路線出遊需求暢旺，使團體旅遊營收5.57億元，季增3.54％、年增達75.01％。配合日本賞櫻包機及東北亞短線遊輪啟航，亦同步帶動首季營運成長。

受惠旅遊需求持續復甦，配合航班運量逐步恢復，鳳凰4月自結合併營收3.3億元，較3月1.8億元躍升達83.4％、較去年同期3.58億元成長達78.34％，創近55月高。累計前4月合併營收9.28億元，較去年同期5.13億元成長達80.86％。

展望後市，鳳凰營運聚焦五大策略，除持續參與旅展及社群媒體廣告、增加產品曝光機會外，並針對歐洲河輪及南極遊輪等高端產品加強推廣，同時布局郵輪市場，參與以基隆、高雄為母港的東北亞區包船航程，上架長、短線飛航郵輪（Fly Cruise）產品。

此外，鳳凰也展開秋季日本賞楓包機規畫、爭取下半年獎勵旅遊團承辦機會。董事長張巍耀在營運報告書中認為，儘管中國大陸線尚未重新開放組團，且仍有地緣政治及其他變數影響，但隨著航班恢復、買氣回歸，相信公司營運一定有機會回到以往榮景。